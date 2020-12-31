Закуски на Новий рік: легкі рецепти з фото

До Нового року залишилося менше місяця, а значить саме час подумати про святкове меню.

Якщо хочете не тільки здивувати гостей на свято, але і задобрити господаря 2021 року – білого металевого Бика – ловіть рецепти смачних закусок і салатів на Новий рік.

Білий металевий Бик хоч і проста тварина, але не терпить до себе недбалого ставлення. Тому закуски і салати на Новий рік краще готувати зі звичних продуктів, але подавання повинне бути вишуканим.

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Відмовтеся від яловичини, телятини і за можливості желатину – це завоює прихильність Бика і не дасть йому приводу бунтувати у свято.

Не намагайтеся справити враження на травоїдного Бика майонезом і багатошаровими стравами – рецепт салату на Новий рік повинен бути простим і смачним.

Легкі закуски на Новий рік

Відмінною закускою на Новий рік 2021 стане нарізка зі свіжих овочів і зелені. Викладаємо на велике блюдо листя салату, а зверху – нарізані огірки, помідори, перець, руколу або петрушку.

Простий спосіб урізноманітнити овочеве асорті – поставити на стіл хумус. Ця легка і ситна закуска з нуту відмінно поєднується з морквою, селерою і огірками. Також її можна мазати на хлібці або грінки.

Сирна тарілка на новорічному столі буде дуже доречною. Поріжте кілька видів сиру невеликими кубиками і викладіть на тарілку, прикрасивши горіхами. Піала з медом у центрі тарілки теж виглядатиме оригінально.

Холодні закуски на Новий рік

Салати на Новий рік 2021 – це не тільки олів’є і оселедець під шубою. Бика ви цим точно не здивуєте. Пропонуємо замінити традиційні святкові салати на більш вишукані, наприклад, приготувати легкий салатик із морепродуктами і смачний салат зі шпинатом і куркою. Обіцяємо, буде просто і смачно!

Рецепт салату з креветками і авокадо

мікс зелені – 1 упак.

авокадо – 1 шт.

помідори чері – 6 шт.

креветки – 200 г

оливкова олія

сіль, перець

кунжут

Щоб приготувати цей смачний салат, нам знадобиться мікс зелені – листя салату айсберг, латуку, радікіо, ромена, руколи. Зазвичай вони вже продаються фасованими. Змішуємо в мисці зелень, нарізаний кубиками авокадо і помідори чері (або звичайні дрібно порізані помідори).

Додаємо варені очищені креветки і заправляємо оливковою олією. За бажанням можна додати трохи соєвого соусу. Змішуємо і красиво викладаємо салат на тарілку, посипавши кунжутом або кедровими горішками.

Гарячі закуски на Новий рік

Рецепт теплого салату з куркою і шпинатом

Цей простий салат можна приготувати за 15 хвилин, а слухати захоплення гостей – значно довше.

Для приготування новорічного салату беремо куряче філе (200 г), шпинат (100 г), хліб білий (150 г), 2 зубчики часнику, кедрові горішки (100 г), помідори чері, оливкову олію, сіль і перець.

На розпечену сковороду викладаємо нарізане великими шматками куряче філе, обсмажуємо 5 хвилин до хрусткої скоринки. За хвилину до готовності додаємо до курки шпинат, злегка обсмажуємо і перемішуємо. Знімаємо сковороду з вогню, солимо і перчимо курку за смаком.

Готуємо з м’якушки хліба крихти – можна зробити це руками або подрібнити в блендері. Обсмажуємо крихти на сковороді з кедровими горішками і часником. Перекладаємо курку зі шпинатом у салатник, посипаємо крихтами.

Салат на тарілці виглядатиме більш апетитно і красиво, якщо прикрасити його помідорами чері, розрізаними навпіл. В оригінальному рецепті цього немає, але ж ніхто не забороняв вмикати фантазію. Не втрачайте часу – цей смачний салат на стіл подають одразу, поки він теплий.

Рецепт закуски з картоплі, грибів і сиру

картопля – 5 шт.

печериці – 10 шт.

твердий сир – 100 г

мускатний горіх

сіль, перець

Спершу готуємо нашу картоплю – добре чистимо і варимо до напівготовності в підсоленій воді. Зварену картоплю, очищені печериці та сир ріжемо слайсами приблизно однакової товщини – 0,5 см. Починаємо збирати нашу закуску – кладемо пергамент на деко, а потім шарами викладаємо картоплю, гриби і сир. Шар грибів солимо і перчимо за смаком, а також посипаємо дрібкою мускатного горіха – легкий пряний аромат наповнить страву цікавими нотками.

Скріплюємо новорічну закуску зубочисткою або спеціальною шпажкою і відправляємо в духовку. Приготування займе 8-10 хвилин (180°C), поки сир не розплавиться. На святковий стіл подаємо на красивому блюді, прикрасивши листям петрушки.

Більше ідей для меню на Новий рік 2021 ви знайдете в нашому матеріалі.