Новий рік – чудове свято, аби зайвий раз перевірити своє почуття гумору на друзях і родичах.

Це світле свято ознаменується сміхом та посмішками. Адже нас до цього привчали з дитинства.

Хоча, 2020 рік не можна назвати надто позитивним, проте наші люди знайшли способи, аби навіть у такий складний час посміятися.

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Зустріч 2021 року не повинна стати винятком. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі анекдоти та жарти під Новий рік.

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Вперше українці масово відмовилися від маскарадів на Новий рік.

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– Знайшов хату на Новий рік? – Ні. – Що ти як лох будеш вдома сидіти, знайди хату! – Мам, та досить вже. *****

Людина, яка в Новий, 2020 рік загадала бажання Сидіти вдома, не ходити на роботу! Не смій цього року загадувати Хочу, щоб все це закінчилося. Не варто поспішати, подумай добре над формулюванням, будь ласка.

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Запах мандаринок цього року відчують не всі.

Прикмети на Новий рік

Незабаром прийде новий 2021 рік, його покровителем стане білий металевий Бик. Бик – завжди старанний, надійний, славиться своєю силою і рішучістю.

Саме тому рік Бика – це чудовий час для, кар’єрного зростання, втілення найсміливіших амбіцій і створення нових союзів.

Факти ICTV підготували для вас різноманітні прикмети на Новий рік.