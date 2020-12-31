Вже за лічені години українці відзначатимуть Новий 2021 рік.
Пандемія коронавірусу значною мірою змінила наше життя, тому більшість людей не зможуть особисто зустрітися, аби обмінятися привітаннями. В такому разі краще скористатися соціальними мережами, щоб не обділити увагою людей, які для вас важливі.
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Крім того, привітання в онлайн-форматі можуть бути не тільки безпечними у наш час, але і досить оригінальними.
Факти ICTV зібрали прикольні привітання з Новим 2021 роком.
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Новий рік біжить до вас,
Та дає такий наказ: Щоб бабло на вас напало,
Та весь рік не відбувало.
Ще торбиночка добра
Щоб завжди у вас була, А кохання — як зірок,
Величезний мішок.
Хай усі здійсняться мрії,
Щоб були весь рік щасливі!
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Якщо в ніч Нового року
До тебе завітає ненароком
Дід із білою бородою
Та з дівчиною молодою
Та з червоним мішком
Та з веселим смішком
Та почне віршами говорити
Це означає досить пити!
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Скоро Новий рік вступить у свої права. Нехай вас замете хурделицею грошових купюр, закрутить порошею романтичних почуттів, заморозить проблеми та зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде добрим, прощає слабкості, не сварить за помилки, і миттєво виконує всі найпотаємніші бажання!
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Відмінного здоров’я вам у Новому році! Нехай ноги будуть сильнішими, щоб пройти нові кілометри, руки міцнішими, щоб утримати нові призи, голова – відчайдушнішою, щоб покритися лавровим вінцем. І тільки серце хай залишається незмінно – гарячим!
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Ще одним вдалим варіантом для привітання є гіф-повідомлення. Цей інтерактивний формат чудово підійде для друзів та колег, з якими у вас приятельські стосунки. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Новим роком у гіфках (GIF).