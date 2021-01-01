Астропрогноз для України на 2021 рік склала астропсихолог, керівник Міжнародної школи розвитку особистості ADIShakti Марія Онищенко.

У 2021 рік Україна увійде в енергіях обмірковування і планування. Сам Новий рік мине тихо й усамітнено в сімейному колі для більшості громадян, хоча буде багато спілкування, домашніх виступів і вогників.

На політичній арені очікується підписання договорів і планування партнерських відносин з країнами далекого і близького зарубіжжя, однак Сонце та Місяць, можуть відновити старі конфлікти з главами держав-партнерів.

Період новорічних і різдвяних свят слід провести доволі самотньо й усвідомлено, інакше доведеться зіткнутися з масштабними обмеженнями, особливо в кар’єрному плані, ділових та державницьких питаннях.

Рекомендується матеріально підготуватися до цього періоду кінця грудня і січня 2021 року. А ще цей період сприятиме новим подорожам.

– На Україну чекає доволі цікавий рік із точки зору програми її розвитку, оскільки головна планета Карми Сатурн 19 грудня 2020 року переходить у знак Водолія на три роки.

А це означає, що для України, яка є асцендентним Козерогом з планетою управителем Сатурном, буде відкрито, створено і підтримано безліч громадських організацій, та й загалом – теми людяності, любові, бізнесу, освіти та творчості вийдуть на перший план.

– Україна нарешті займе лідерські позиції на світовій політичній арені, завдяки своїй наполегливій праці, яка завжди була властива українському народові.

У першій половині 2021 року триватиме творче піднесення, а нові технологічні відкриття принесуть Україні призові місця на змаганнях та музичних конкурсах.

Завдяки досягненням українських вчених, спортсменів і творчої еліти Україна має величезний шанс зміцнити свої позиції на світовий арені, що вже у 2022 році дасть свої плоди. У другій половині 2021 року розпочнуться головні програми розвитку на 2022 рік. Уже з другої половини 2022 року Україна починає свій шлях до багатства та процвітання країни і її населення.

Варто робити акцент на сільському господарстві, видобуванні корисних копалин, землеробстві, тваринництві та розширенні земель. Найімовірніше, з цього періоду почнеться шлях повернення втрачених раніше земель.



У 2021 році виповниться 30 років із дня проголошення Незалежності, через що Україна відчує дію планети Карми (берегиня традицій, сімейних цінностей і справедливості). Якщо буде дотримано всіх цих принципів і прагнень до них, то планета Карми віддасть свої плоди Україні і піднесе державу на перше місце з потужним впливом і сильним народом.

Україна утвердить своє лідерство і стане головним стратегічним, політичним і економічним партнером для багатьох держав. Головні роки розвитку в економічному плані почнуться з 2022-го та триватимуть до 2026 року.

– Піком економічного й політичного зростання буде період з 2028 до 2032 року.

У 2021 році нас очікує чотири затемнення, що значно полегшить життя порівняно з 2020 роком, де ми пережили шість затемнень. Для України це нові освітні проекти, програми, багато комунікацій і переговорів, нові формати навчання й роботи, реструктуризація освітніх процесів, особливо для ВНЗ.

Україна зможе зміцнити свої позиції як статусної та багатої держави, лише зосередившись на нових стратегіях розвитку і захищаючи свої території.