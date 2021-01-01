Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Докладний фінансовий гороскоп на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Матеріальний добробут людини залежить від того, яким способом вона накопичує і витрачає гроші, як створює свою систему цінностей. Матеріальний успіх залежить від розвитку своїх талантів, здібностей і майстерності. Це є джерелом енергії для кар’єри. Якщо людина займатиметься улюбленою справою і використовуватиме свій талант, вона отримає винагороду у вигляді грошей і матеріальних цінностей.

В астрології покровителем грошей є Юпітер, який наприкінці 2020 року виходить із знака Козерога, де був у статусі свого падіння. Весь світ відчув цей вплив. Наступний транзит Юпітера знаком Козерога буде через 12 років. У 2021 році Юпітер рухається знаком Водолія, де проявляє себе більш вільно, на два з половиною місяці він заходить у знак Риб, де має статус свого управління, тому для всіх 2021 рік виявиться набагато сприятливішим.

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Венера також характеризує та описує поняття гроші, але вона більше говорить про матеріальні цінності, ніж про конкретну валюту. У 2020 році вона була ретроградною у травні – червні. У 2021 році ретроградність Венери стартує 19 грудня, що значно збільшує можливості для здобуття міцного матеріального фундаменту.

Знак Тельця свідчить про стабільність і стійкість у фінансах та щодо майна. З листопада 2019 року в цьому знаку перебуває Уран і буде тут до 2026 року. У цей період фінансовий успіх залежить від здатності і готовності пристосовуватися до змін. Необхідно позбуватися обмежень і сформувати колектив однодумців. Основа фінансового успіху у 2021 році – конструктивний підхід до справ і користь для суспільства. Інтернет, нові інформаційні технології, онлайн-бізнес ще більше входитиме в життя кожної людини. Щоб почуватися матеріально комфортно, необхідно вчитися працювати в інтернеті, освоювати сучасні професії та не боятися впроваджувати щось сучасне.

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Плутон продовжує рух знаком Козерога, обмеження, накладені Сатурном, закінчилися. У 2021 році ситуація у світовій фінансовій системі стабілізується. Плутон є владикою підземного царства і вважається Богом незліченного багатства, величезних скарбів, які заховані саме під землею. Одним із символів Плутона є Ріг Достатку, краще, щоб у кожному домі цей символ був присутній.

Ба більше, 2021 – це рік Бика, що дуже співзвучно зі знаком Тельця. Космічні ритми вплинуть так, що кожен отримає шанс знайти фінансовий успіх, головне його розгледіти і правильно використати. Важливо також пам’ятати, що, крім матеріальних, є і духовні цінності, лише тоді людина зможе забезпечити свою фінансову стабільність.

Гороскоп для Овнів

Самоконтроль дасть вам змогу повністю керувати фінансовими і матеріальними справами. Партнерство та знайомства цього року обов’язково будуть корисними для фінансового комфорту, хоча прогрес може бути повільним. Матеріальні успіхи досягаються насамперед завдяки наполегливій праці. Це рік зростання завзятості, витримки у справах і планах, старанності та доброго ставлення до вас з боку керівництва. Все це допоможе вам в успішному просуванні. Можливий доволі скромний, але важливий для вас професійний і матеріальний прогрес.

Гороскоп для Тельців

Завдяки нововведенням, а також роботі в технічному секторі ви можете отримати прибуток. Можлива зміна сфери зайнятості або повне оновлення та реорганізація виробництва. Це рік великих можливостей для оригінальної, творчої та індивідуальної самореалізації. Удача у фінансових справах супроводжуватиме лише в тому разі, якщо ви працюєте в колективі і готові до прогресу. Сприятливий період для грошових операцій, продажу та купівлі, фінансових угод та інвестицій, зокрема в інтернет-проекти.

Гороскоп для Близнюків

Розвиваються великонадійні стосунки з впливовими людьми і покровителями. Вдалий час для закріплення досягнутого успіху, а також для початку великих проектів, відкриття підприємств і укладення довгострокових комерційних угод, підписання договорів. Можна зайнятися складанням плану роботи, закладенням матеріального фундаменту. Велика можливість творчого, професійного самовираження і гідної винагороди за виконану роботу. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід і мудрість представників старшого покоління.

Гороскоп для Раків

Ви можете розраховувати на допомогу керівництва, впливових людей, офіційних і правоохоронних органів. Добре, якщо ви підтримуєте благодійні ідеї – це дасть змогу ефективніше залучати ресурси для підтримки соціальних ініціатив, що звісно, в результаті буде корисним і для вас. Маєте можливість вдало вирішити юридичні питання, пов’язані з майном і бізнесом. Укладайте угоди, підписуйте контракти. Цей період сприятливий для розумних фінансових інвестицій. Сприятливі зв’язки з іноземцями, вкладення в іноземний бізнес, комерційні угоди за кордоном.

Гороскоп для Левів

Уникайте оптимістичної оцінки своїх справ, а також необдуманих витрат та купівлі. Можливо, вам доведеться зазнати втрат, яких ви могли б уникнути за умови розумнішого ведення справ, допомоги фахівців, економії своїх ресурсів. Вам може бути запропонована угода, яка підкорить вас своїм розмахом, але надалі через це можна зазнати збитків. Особливо несприятливо йдуть ваші справи за кордоном та з іноземними партнерами. Рік сприятливий для реформування старого виробництва, планування, але на великі прибутки, ви навряд чи можете розраховувати у 2021 році.

Гороскоп для Дів

Є можливість отримати доволі великий прибуток. Також можна враховувати вдалий збіг обставин, появу нових шансів і можливостей, завдяки партнерам, перевірених часом. Рік хороший також для оформлення важливих документів, відкриття нових і дочірніх підприємств або свого бізнесу, водночас потрібно максимально використовувати інтернет-ресурси. У період з травня до липня виникають складнощі та перешкоди у вирішенні ділових і фінансових питань, надії у цей період не виправдовуються. Можливе зіткнення із законом, проблеми з кредитами і податковою інспекцією. Утримайтеся від нових контактів з іноземними та далекими партнерами.

Гороскоп для Терезів

Вдалий збіг обставин принесе вам визнання та грошові успіхи. Фінансовий рівень зросте за мінімальних витрат. Якщо ви хочете обійняти керівну посаду, саме час вирушити до цієї мети. Але, як і за будь-яких вдалих обставин, існує небезпека неправильно розпорядитися ними. Якщо більшість речей сприйматимете як належне, то не відчуєте необхідність змін і в результаті проґавите можливості. Хоча більшість ситуацій будуть сприятливими, у багатьох випадках удача залежить від вашої готовності трансформувати своє життя.

Гороскоп для Скорпіонів

Наполеглива робота, планування та організованість, які були присутні в минулому, принесуть заслужену винагороду. Протягом року виникають ситуації та пропозиції, які спочатку здаються вдалими і перспективними, але з яких-небудь причин до завершення або підписання договорів справа не доходить. Це може збити вас з пантелику або змусити зневіритися у своїх силах. Але через деякий час це виявляється для вас удачею (наприклад, ви зберегли свій час і гроші або посаду, на яку ви розраховували, скоротили).

Гороскоп для Стрільців

Сприятливий період для вирішення фінансових проблем – отримання і повернення боргів, кредитів, розподілу спільних ресурсів. Вдалі можливості варто розглядати з двох точок зору – минулого і сьогодення, тобто колишні невдачі виявляються фундаментом для щасливого сьогодення. Усі сприятливі події в цей час, навіть якщо і здаються спочатку фантастичними і навіть дивними, в результаті принесуть вагомий і тривалий матеріальний результат. Ви зможете виправити помилки, які в минулому призвели до невдач і скористатися набутим досвідом, щоб почати новий прибутковий проект.

Гороскоп для Козерогів

Ви маєте можливість вирішити важливі фінансові та матеріальні питання. Період сприятливий для наукових досліджень і технологічних розробок. Питання оподаткування, страхування, спадщини і розподілу прибутків знову стануть актуальними. Якщо ви давно прагнули посісти керівну посаду, то саме час це зробити. Ваші дії виявляться конструктивними і притягнуть до вас покровителів. Звернення щодо допомоги будуть задоволені, але вам знадобиться величезна витримка, працьовитість і дисципліна, вміння слухати, виконувати вчасно роботу та вимоги керівництва.

Гороскоп для Водоліїв

Можливі великі зміни на професійній ниві або в бізнесі. Рік вдалий для зміни місця роботи. Це важливий період професійного зростання, тому варто його використовувати максимально. Сміливо проводьте фінансові операції, вже незабаром ви можете розраховувати на прибуток. Взаємодійте з керівництвом і впливовими особами: ви отримаєте розуміння, підтримку, матеріальну допомогу, похвалу, нагороди, зможете домогтися зростання у кар’єрі. Вдалий період для вирішення юридичних питань, початку нового довгострокового проекту. Зростає ваша соціальна значущість.

Гороскоп для Риб

Тривалі далекі відрядження дадуть прекрасні професійні та матеріальні результати. Особливо вдалий період – з травня до липня. Це сприятливий час для здобуття фінансової самостійності. Також протягом року нагадують про себе помилки минулих років, але цей досвід дасть вам відчуття великої особистої відповідальності і можливысть значно наблизитися до життєвої мети. На виробництві на вас покладаються великі обов’язки, але винагорода буде відповідною. Ви отримаєте визнання, можливості творчого самовираження та впровадження прогресивних методів та ідей, а це значно поліпшить фінансове становище.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.