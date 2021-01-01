Новий рік 2021: дудл Google

Новий рік 2021 став головною темою святкового дудла від сервісу Google.

Перше та одне з найголовніших свят у році – Новий рік 2021 – став довгоочікуваним для всіх, хто втомився від минулого, пандемійного 2020 року.

Після натискання на дудл, оформлений яскравими гірляндами, Google показує результати пошуку за запитом Новий рік 2021.

Також на зображенні дудла – великий годинник з пташкою, що символізують прихід Нового року.

Одразу після переходу вікно браузера “засипає” святковим конфетті.

Під час натискання на дудл користувачі потрапляли на привітання та інші цікаві новини, що відповідають запиту Новий рік.

Наприкінці грудня Google представив дудл під назвою З’єднання Юпітера і Сатурна 2020.

Астрономічне явище Юпітер і Сатурн 2020 збіглося з днем зимового сонцестояння, а потужні імпульси та наснагу для початку нових справ відчули майже всі знаки зодіаку.