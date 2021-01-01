Гороскоп удачі на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп удачі на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Удачу та везіння в астрології характеризує Юпітер – планета великого щастя, свята, позитиву та експресії.

З 19 грудня 2020 року до 13 травня 2021-го та з 29 липня до 28 грудня 2021-го Юпітер рухається знаком Водолія. З 14 травня до 28 липня 2021 року Юпітер перебуває у знаку Риб, потім у ретрофазі повернеться у Водолій до кінця 2021-го.

Водолій – знак революцій та оновлень, що призводить до технічного і соціального прогресу. Дух свободи та потяг до справедливості будуть на висоті, а деякі приховані ресурси зроблять світ кращим.

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У Водолії Юпітер почувається комфортно. У 2021 році на 2,5 місяці Юпітер зайде у знак Риб, що принесе оптимізм та віру у світле майбутнє.

Знаки зодіаку, яким найбільше поталанить у 2021 році

У 2021 році удача посміхнеться Водоліям, а також Терезам і меншою мірою, якщо порівнювати з цими двома знаками, Близнюкам. Це знаки повітряної стихії. Їх представники подолають обмеження, які заважали розвитку та щастю. Дуже сприятливий рік для викладацької діяльності, а також вирішення питань, пов’язаних із зарубіжжям. Вдалий рік для заручин та укладення офіційних союзів, рішення будь-яких юридичних питань. Головне запам’ятайте, що будь-які зв’язки в цей період приречені на успіх: дружба, заручини, шлюб. Ці стосунки будуть стабільні, а також їх вийде зберегти надовго. Крім того, приготуйтеся до зльоту в кар’єрі, соціальному та суспільному житті. Водоліям, звичайно, пощастить найбільше, але Терези та Близнюки також будуть задоволені своїм становищем. Однак потрібно бути обережними, адже “легка здобич” буде провокувати лінь, зверхнє ставлення до оточення, а це може перешкоджати тривалому успіху.

Знаки, яким доведеться попрацювати заради свого везіння

Стрільців та Овнів також супроводжує везіння, але все одно доведеться докласти зусилля, щоб спіймати удачу за хвіст. Справи, які стосуються кохання та шлюбу, стануть більш тісними та стабільними. Вас буде переповнювати творча сила, багато Стрільців та Овнів досягнуть визнання та отримають заохочення за добре виконану роботу. У цей період ви відчуєте бадьорість духу, а також приплив життєвих сил.

Ваша сфера впливу дуже розшириться. Нові підприємницькі заходи наберуть темп, професійне або ділове зростання буде легшим, ніж в інший час.

Однак важливо пам’ятати, що нічого цього не буде без ваших зусиль. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід і мудрість представників старшого покоління. Добре, якщо ви займетеся благодійністю.

Деяким знакам варто набратися терпіння

З 14 травня до 28 липня 2021 року Юпітер перебуватиме у Рибах, тому представників цього знаку супроводжуватиме удача та везіння, щонайменше, з’являться перспективи, плани, які успішно будуть втілені у 2022 році. Також у ці 2,5 місяці в житті Раків і Скорпіонів відбувається багато щасливих подій.

Кульмінація буде наступного року. Найсміливіші проекти та важливі справи 2021 року представникам водної стихії – Рибам, Ракам і Скорпіонам – варто планувати на період з 14 травня до 28 липня 2021 року. Для представників знака Рак – рік нейтральний, але набагато легший, ніж 2020-й. Саме Раки у 2021 році зможуть розслабитися.

Також в ці 2,5 місяці у житті Тельців і Козерогів наступають значні поліпшення. Але без ваших старань успіх навряд чи можливий. Тому приготуйтеся працювати у цей період, попри літо, відпочинок. Вам не можна втратити можливості цього часу. Все, що відбувається в цей період, буде фундаментом для майбутніх успіхів.

Для кого рік виявиться непростим

Складний рік для Левів. Ситуація поліпшиться з 14 травня до 28 липня 2021. У більшості бід представники знаку будуть винні самі через власну переоцінку, перебільшення, норовливість, егоїзм. Є загроза помилково сконцентруватися на конфліктах.

Цей період може принести збитки, тому варто обачніше розміщувати власні ресурси і не починати ніякої нової підприємницької діяльності. Можливі труднощі з юристами, банками і владою. Всі переговори протікатимуть складно. Переоцінка своєї значимості для партнера та егоїзм погіршують ситуацію.

У Скорпіонів і Тельців з’являється багато перешкод протягом 2021 року, крім періоду поліпшення – з 14 травня до 28 липня 2021 року. Досить складний рік, приносить не те щоб невдачі чи втрати, а скоріше неможливість реалізувати плани та ідеї. Відкладіть їх на майбутній рік – у 2022-му вони принесуть успіх. Не варно починати нічого важливого у 2021 році!

Утримайтеся від необдуманих обіцянок, не потурайте своїм бажанням. Особливо несприятливі ділові контакти та угоди з іноземними громадянами та фірмами. Погіршується стан здоров’я. Перевантаження печінки може позначитися на роботі серцево-судинної системи. Тому уникайте переїдання, обмежте себе у вживанні спиртного. Зростає небезпека для вагітності.

Для представників знака Діви серйозний випробувальний період з 14 травня до 28 липня 2021 року. Уникайте оптимістичної оцінки своїх справ, утримайтеся від будь-яких проявів ділової активності, приділіть увагу лише поточним питанням. Вам може бути запропонована угода, що привабить вас своїм розмахом, але в результаті через це ви зазнаєте збитків. У ці два з половиною місяці утримайтеся від нових контактів з іноземними або далекими партнерами, відкладіть поїздки та відрядження. У хворих на хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів можливі загострення. Найкраще у період з 14 травня до 28 липня 2021 року менше проявляти активність, зайнятися своїм здоров’ям, відпочити в цей період.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.