Короткі привітання з Новим роком 2021

У коротких привітаннях з Новим роком 2021 багато переваг: найчастіше кілька слів можуть висловити вашу думку краще, ніж ціла поема. До того ж невеликий вірш або кілька речень можуть бути доречними в рамках вашого святкування.

Найкращі варіанти коротких привітань з Новим роком 2021 читайте в нашому матеріалі.

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З Новим роком! Нехай цей рік подарує масу можливостей і ідей, щасливих моментів і добрих друзів.

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З Новим роком! Бажаю цілий рік перебувати у вирі щастя, любові, успіху і радості. Нехай дива трапляються, а мрії завжди збуваються!

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Блискучого Нового року,

Затишку сімейного Вам,

Здоров’я, вдачі, свободи,

Успіхів всім Вашим ділам!

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Нехай в новому році все виходить, збувається, гріє, реалізується, ллється, радує і приносить щодня привід для посмішки. З Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю, щоб цей рік став часом тільки хороших новин, відмінного богатирського здоров’я і безмежного щастя!

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Багато щасливих моментів вам, багато вдач і перемог! Щоб все іскрилося, блищало і надихало. Снігу, ялинок, чарівництва і, звичайно ж, тепла. З Новим роком!

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З Новим роком. Нехай за вікном буде казка, а в будинку – атмосфера щастя. Бажаю чудесного року тільки з хорошими подіями і добрими людьми.

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З Новим роком! Бажаю яскравих гірлянд радості, різнокольорових вогнів веселощів, захопливих днів нового року!

Бажання українців на Новий рік

Під час опитування українці розповіли про головні бажання на Новий рік 2021.

Серед них – здоров’я та мир в країні.

Детальніше про бажання українців на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.