У 2021 році жителі Землі спостерігатимуть чотири затемнення з травня до листопада: два місячних і два сонячних.

Перше затемнення у 2021 році очікується 26 травня. У цей день відбудеться повне місячне затемнення. 10 червня земляни побачать кільцеподібне сонячне затемнення, 19 листопада – часткове місячне затемнення, а 4 грудня – повне сонячне затемнення в районі Антарктиди.

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Календар затемнень на 2021 рік:

26 травня – повне місячне затемнення.

4 грудня – повне сонячне затемнення в районі Антарктиди.

10 червня – кільцеподібне сонячне затемнення.

19 листопада – часткове місячне затемнення.

Під час сонячного затемнення Місяць закриває повністю або частково Сонце від спостерігачів на Землі. Це затемнення можливе тільки під час молодика.

Під час місячного затемнення Земля перекриває Місяцю сонячне світло. Це означає, що тінь від Землі падає на Місяць.

Коридор затемнень 2020

Коридор затемнень 2020 вплине на долю не лише кожної людини, але і держав, і людства загалом. Саме це явище спровокувало низку складних подій в Україні та світі.

Астронумеролог Тетяна Долготович розповіла, що саме тому у 2020 році відбувається багато катаклізмів і негативних подій.