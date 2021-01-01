Найкращі рецепти коктейлів від похмілля

Під час святкового застілля можна не лише переїсти, а й випити забагато алкоголю. Якщо ви або ваші друзі випили зайвого і почуваєтеся зле, то варто звернути увагу на такі поради:

Для полегшення симптомів похмілля потрібно пити значну кількість води у день святкування перед сном.

у день святкування перед сном. Бульйон або рідкий суп з овочами допоможуть швидше відновити вміст поживних речовин в організмі.

допоможуть швидше відновити вміст поживних речовин в організмі. Не варто забувати про питну воду та тонізуючі напої , які допомагають відновити водний баланс.

, які допомагають відновити водний баланс. З солодощами слід бути обережними. Спочатку краще прийняти препарати, які нейтралізують кислотність шлункового соку для уникнення проблем з травленням.

Ще одним дієвим способом полегшення від похмілля є коктейлі. Факти ICTV зібрали для вас найбільш дієві рецепти цих напоїв.

Кривава Мері

Горілка, лимон, сіль, перець, селера, табаско, вустерс і томатний сік буквально воскресять після вечірки. Не дарма Криваву Мері вже 100 років вважають найкращими ліками від похмілля.

Яєчний

Полегшення після цього коктейлю відчувається майже відразу. Потрібно лише збити яйце, додати сіль і перець, вилити вміст у чарку і “накрити” ложкою оцту. Пити коктейль потрібно як шот.

Німецький світанок

Справжній світанок для тих, у кого напередодні сталося затемнення. Для приготування коктейлю потрібно влити томатний сік, збитий яєчний жовток, а зверху 100 мл пива. При цьому кожен інгредієнт треба наливати через ніж, щоб шари не перемішалися.

Сонний

Коктейль не тільки рятує від похмілля, але й чудово бадьорить! У склянку апельсинового соку потрібно дрібно нарізати лимон зі шкіркою та залити двома столовими ложками меду. Ретельно змішати все у блендері.

Промивка

Якщо болить не тільки голова, а й живіт, краще приготувати коктейль Промивка. Для цього потрібно налити у склянку 100 мл сухого білого вина, 100 мл мінеральної газованої води, а зверху дві столові ложки лимонного соку.

Читайте: Як не погладшати на свята — 5 правил

Як не переїдати на свята

На свята ми часто готуємо важку їжу – салати з майонезом, м’ясо, гострі та смажені страви. Велика кількість їжі та сидіння на місці зумовлюють важкість та неприємні відчуття у шлунку.

Для того, щоб почуватися відмінно, під час прийому їжі необхідно дотримуватися низки правил. Як не переїдати на свята, читайте на Фактах ICTV.