Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік, а також Всесвітній день миру.

1 січня відзначається День Боніфатія і Новий рік. Православна церква відзначає день пам’яті Святого великомученика Воніфатія. Він вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороби і пияцтва. Тому йому часто моляться для позбавлення від алкоголізму.

У цей день іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Тимофій, Григорій, Боніфатій, Пров, Євтихій, Трифон, Аглая, Капітон.

1 січня: прикмети

У перший день року потрібно відпочивати. Не варто важко працювати, інакше весь рік буде важким.

Не можна виносити сміття – біду на себе накличете.

Торговцям в цей день слід добре поступитися першому покупцеві, щоб весь рік торгівля була успішною.

Якщо ранок теплий, то буде хороший урожай жита.

Зоряна новорічна ніч обіцяє багатий урожай ягід.

Якщо дерева вкриті інеєм, то буде благополучний рік для сільськогосподарських робіт.

Місячна новорічна ніч обіцяє багатий урожай бобових культур.

Добре, якщо в цей день йде сніг, – буде хороший урожай хліба.

Якщо 1 січня вітряно, то восени зберете багато горіхів.

Що не можна робити 1 січня:

виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;

багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким;

сваритися та вживати нецензурну лексику;

ображати людей навколо та встрягати у конфлікти;

займатись важкою фізичною працею;

вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Православні віряни святкуватимуть Святвечір, Різдво, Старий новий рік та Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.