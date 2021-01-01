Погода на 1 січня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 1 січня 2021 року в Україні буде хмарною та з осадками, температура підвищиться, однак вночі подекуди буде мороз.

На Сході синоптики прогнозують хмарність: вдень до +4°, вночі подекуди до -1°.

На Заході у всіх областях очікується дощова погода, денна температура зрівняється з нічною: від +3° до +5°.

На Півдні синоптики прогнозують хмарність, однак вдень термометри покажуть до +12°.

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На Півночі також сонячно: температура вночі до +3°, вдень до +7°.

У Центрі цілий день триматиметься хмарна погода з дощем: вночі до +4°, вдень до +9°.

У Києві вдень температура повітря прогріється до +8°, ввечері стовпчик термометра опуститься до +4°.

Погода на 2021 рік у світі

Синоптики дали прогноз на погоду у світі на 2021 рік. За словами фахівців, новий рік буде трішки прохолоднішим, але попри це залишатиметься одним з найтепліших. У 2021 році буде на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.

Детальніше про прогноз погоди на 2021 рік у світі читайте на Фактах ICTV.