Перший день нового 2021 року припадає на п’ятницю, 1 січня. Для багатьох людей цей день – початок нового етапу у житті.

Зазвичай люди зустрічають 1 січня разом з рідними та друзями. А потім активно вітають всіх далеких родичів, знайомих та колег.

Факти ICTV пропонують вам підбірку прикольних привітань з першим днем року.

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Кожен Новий рік як казка,

Як народження мрії.

Нова приходить радість

У світ наш, повний краси.

З Новим роком вас вітаю

І бажаю вам добра,

Багато щастя і удачі,

І душевного тепла!

***

У новому році хочу побажати:

Ані секунди не сумувати,

Часто залишати зону комфорту,

Пробувати все лише першого сорту,

Більше посмішок, веселощів, тепла,

Щоб володіла серцем весна,

Не було щоб ні турбот, ні негараздів

Цілодобово, цілий рік!

***

Хай прийдешній Новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Цілий добрий гарний рік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім’ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік у бік!

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Відмінного здоров’я вам в новому році! Нехай ноги будуть сильнішими, щоб пройти нові кілометри, руки – міцнішими, щоб утримати нові призи, голова – відчайдушнішою, щоб укритися лавровим вінцем. І тільки серце нехай залишається тим самим – гарячим!

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Нехай в новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні! Неприємності тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів здійсниться, а бажання виконуються всі 365 днів! З прийдешнім!

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Рік Щура передав естафету року Бика. Тож бажаю позбутися усіх неприємних митей, а стати міцним та сильним, як Бик. З Новим роком!

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У січні 2021 року на українців чекає велике свято – Різдво Христове. З повним переліком дат можна ознайомитися в календарі свят на січень 2021 року.