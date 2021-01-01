1 січня – перший день нового року, його варто почати, як новий етап життя. Перший день нового року – це час, коли необхідно продумати плани та загадати бажання на наступний рік, а також проаналізувати попередній рік і подякувати йому за все.

Привітайте рідних, друзів і колег з першим днем нового року та побажайте їм нових звершень та удачі у 2021 році.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках.

Читайте: Вихідні у січні 2021: в які дні українці відпочиватимуть

Привітання з першим днем нового року у картинках

Календар церковних свят на січень

Перший місяць нового року передбачає багато важливих церковних дат. У січні святкують Різдво, святителя Василія Великого, Хрещення Господнє тощо.

Дивіться календар церковних свят на січень 2021, щоб не пропустити важливого свята.