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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Привітання з першим днем нового року в картинках

1 січня – перший день нового року, його варто почати, як новий етап життя. Перший день нового року – це час, коли необхідно продумати плани та загадати бажання на наступний рік, а також проаналізувати попередній рік і подякувати йому за все.

Привітайте рідних, друзів і колег з першим днем нового року та побажайте їм нових звершень та удачі у 2021 році.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках.

Читайте: Вихідні у січні 2021: в які дні українці відпочиватимуть

Привітання з першим днем нового року у картинках

Перший день нового року

перший день нового року привітання в картинках

перший день нового року привітання

привітання з першим днем нового року

з першим днем нового року - привітання

Календар церковних свят на січень

Перший місяць нового року передбачає багато важливих церковних дат. У січні святкують Різдво, святителя Василія Великого, Хрещення Господнє тощо.

Дивіться календар церковних свят на січень 2021, щоб не пропустити важливого свята.

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