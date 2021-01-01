Реакція мережі на перший день 2021

Сьогодні вночі весь світ зустрів Новий рік 2021. Багато людей відсвяткували його по-різному: хтось у колі друзів і близьких, деякі в більш галасливій компанії.
Попри те, що 2020 рік був багатогранним, всі люди дякують йому за неоціненний досвід та щастя, які він приніс.
З цього приводу багато користувачів соціальних мереж опублікували смішні жарти про минулий рік. Зокрема, в Instagram було також багато публікацій про Новий рік 2021. Факти ICTV підготували добірку найкращих реакцій на перший день 2021 року.
Найкращі реакції мережі на перший день 2021
– Вітаю. Ви пережили 2020 рік, – жартують в пості.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
– Ти готовий до 2021 року? – пишуть користувачі соцмереж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
– Не чистив свої зуби з минулого року, – жартують в мемі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
— Лепра (@leprasorium) January 1, 2021
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) January 1, 2021
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) January 1, 2021
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) January 1, 2021
Однак попри всю складність 2020 року, він був незабутнім та залишиться у пам’яті надовго. Це відзначає дуже багато людей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У новорічну ніч понад 30 тис. людей перетнули кордон України
Упродовж новорічної ночі 31,6 тис. людей перетнули кордон України. Зокрема в країну приїхало 20,4 тис. громадян, а з неї виїхало 11,2 тис. людей.
Прикордонники й надалі патрулюватимуть кордон з посиленими заходами безпеки на всі зимові свята. Державна прикордонна служба побажала українцям щасливих свят та закликала громадян берегти себе.