Реакція мережі на перший день 2021

Сьогодні вночі весь світ зустрів Новий рік 2021. Багато людей відсвяткували його по-різному: хтось у колі друзів і близьких, деякі в більш галасливій компанії.

Попри те, що 2020 рік був багатогранним, всі люди дякують йому за неоціненний досвід та щастя, які він приніс.

З цього приводу багато користувачів соціальних мереж опублікували смішні жарти про минулий рік. Зокрема, в Instagram було також багато публікацій про Новий рік 2021. Факти ICTV підготували добірку найкращих реакцій на перший день 2021 року.

Найкращі реакції мережі на перший день 2021

– Вітаю. Ви пережили 2020 рік, – жартують в пості.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rj3.exe (@nm_rj3)

– Ти готовий до 2021 року? – пишуть користувачі соцмереж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

– Не чистив свої зуби з минулого року, – жартують в мемі.

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Однак попри всю складність 2020 року, він був незабутнім та залишиться у пам’яті надовго. Це відзначає дуже багато людей.

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