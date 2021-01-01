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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

До Нового року залишилося 365 днів: реакція мережі на 1 січня

Сьогодні вночі весь світ зустрів Новий рік 2021. Багато людей відсвяткували його по-різному: хтось у колі друзів і близьких, деякі в більш галасливій компанії.

Попри те, що 2020 рік був багатогранним, всі люди дякують йому за неоціненний досвід та щастя, які він приніс.

З цього приводу багато користувачів соціальних мереж опублікували смішні жарти про минулий рік. Зокрема, в Instagram було також багато публікацій про Новий рік 2021. Факти ICTV підготували добірку найкращих реакцій на перший день 2021 року.

Реакція мережі на перший день 2021

Найкращі реакції мережі на перший день 2021

– Вітаю. Ви пережили 2020 рік, – жартують в пості.

 

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Публикация от rj3.exe (@nm_rj3)

– Ти готовий до 2021 року? – пишуть користувачі соцмереж.

 

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Публикация от Joeystarr (@joeystar_r_dah_punkfunkhero)

– Не чистив свої зуби з минулого року, – жартують в мемі.

 

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Публикация от ✌ (@trulybritishmemez)

Однак попри всю складність 2020 року, він був незабутнім та залишиться у пам’яті надовго. Це відзначає дуже багато людей.

 

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Публикация от «Поющие мамочки» (@poi_mamki)

У новорічну ніч понад 30 тис. людей перетнули кордон України

Упродовж новорічної ночі 31,6 тис. людей перетнули кордон України. Зокрема в країну приїхало 20,4 тис. громадян, а з неї виїхало 11,2 тис. людей.

Прикордонники й надалі патрулюватимуть кордон з посиленими заходами безпеки на всі зимові свята. Державна прикордонна служба побажала українцям щасливих свят та закликала громадян берегти себе.

Фото: Pixabay

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