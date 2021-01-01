Робоча суботу і січні 2021 року буде лише одна. За рішенням Кабінету міністрів України, яке було ухвалене 30 вересня 2020 року, визначається, що робочий день буде перенесений на 16 січня.

Відповідно до розпорядження, керівники підприємств, установ та організацій, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочий день у січні з п’ятниці (8 січня) на суботу (16 січня).

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У Кабміні зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля.

Окрім того, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що перенесення робочого дня з п’ятниці (8 січня) на суботу (16 січня) створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового.

Вихідні у січні 2021

Вихідні у січні 2021 року налічуватимуть три додаткових дні. Загалом у січні 2021 року 19 робочих і 12 вихідних днів.

Новий рік, 1 січня, припадає на п’ятницю, тому українці матимуть у цей день додатковий вихідний. Різдво, за юліанським календарем, відзначатимуть у четвер, 7 січня, тому українці відпочиватимуть 7 та 8 січня.