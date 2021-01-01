Найприємнішим у свята є відпочинок від звичайних справ та можливість просто повалятися на дивані, відмовившись від проблем повсякденного життя. Ну, а якщо щоденні обов’язки відміняються, то скасовуються і тренування з дієтами.

Щоб плавно та без зайвого стресу для організму вийти зі святкового стану і повернутися до звичного розпорядку дня, необхідно дотримуватися кількох принципів.

Не мучте себе різними дієтами або голодуванням.

Набагато ефективніше поступово виходити зі свят, додаючи у свій графік фізичні навантаження.

Розробіть план тренувань.

Під час написання графіку враховуйте, що як мінімум два тижні ви не займалися, а ефективно накопичували зайві калорії.

Проводьте кардіотренування.

Вони не тільки допоможуть швидше позбутися зайвих кілограмів, але й підготують м’язи до подальших тренувань. Двадцятихвилинне заняття щоранку поверне вам сили та мотивацію.

Не нехтуйте силовими тренуваннями.

Силові навантаження два/три рази на тиждень будуть ефективними для покращення фігури після свят.