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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

З бігом і без дієт: як повернутися до тренувань після свят

Найприємнішим у свята є відпочинок від звичайних справ та можливість просто повалятися на дивані, відмовившись від проблем повсякденного життя. Ну, а якщо щоденні обов’язки відміняються, то скасовуються і тренування з дієтами.

Щоб плавно та без зайвого стресу для організму вийти зі святкового стану і повернутися до звичного розпорядку дня, необхідно дотримуватися кількох принципів.

  • Не мучте себе різними дієтами або голодуванням.

Набагато ефективніше поступово виходити зі свят, додаючи у свій графік фізичні навантаження.

  • Розробіть план тренувань.

Під час написання графіку враховуйте, що як мінімум два тижні ви не займалися, а ефективно накопичували зайві калорії.

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  • Проводьте кардіотренування.

Вони не тільки допоможуть швидше позбутися зайвих кілограмів, але й підготують м’язи до подальших тренувань. Двадцятихвилинне заняття щоранку поверне вам сили та мотивацію.

  • Не нехтуйте силовими тренуваннями.

Силові навантаження два/три рази на тиждень будуть ефективними для покращення фігури після свят.

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