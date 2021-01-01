Найприємнішим у свята є відпочинок від звичайних справ та можливість просто повалятися на дивані, відмовившись від проблем повсякденного життя. Ну, а якщо щоденні обов’язки відміняються, то скасовуються і тренування з дієтами.
Щоб плавно та без зайвого стресу для організму вийти зі святкового стану і повернутися до звичного розпорядку дня, необхідно дотримуватися кількох принципів.
- Не мучте себе різними дієтами або голодуванням.
Набагато ефективніше поступово виходити зі свят, додаючи у свій графік фізичні навантаження.
- Розробіть план тренувань.
Під час написання графіку враховуйте, що як мінімум два тижні ви не займалися, а ефективно накопичували зайві калорії.
- Проводьте кардіотренування.
Вони не тільки допоможуть швидше позбутися зайвих кілограмів, але й підготують м’язи до подальших тренувань. Двадцятихвилинне заняття щоранку поверне вам сили та мотивацію.
- Не нехтуйте силовими тренуваннями.
Силові навантаження два/три рази на тиждень будуть ефективними для покращення фігури після свят.