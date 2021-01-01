1 січня – перший день нового, 2021 року. Традиційно в цю дату українці вітають один одного і бажають всього найкращого.

З першим днем ​​року пов’язані сподівання на нове життя.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС з першим днем ​​2021 року.

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Рік новий на Бику скаче,

На хвості несе удачу!

Щоб ви жили, як в раю,

З першим днем року вас вітаю!

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2021 рік – це світла мить,

Хай у ньому вам щастить.

Море сміху я вам бажаю,

Та з першим днем року вітаю!

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Побажаю у перший день 2021 року,

Щоб біда йшла подалі від вашого порогу.

Цілий возик Вам щастя й добра

І побільше сімейного тепла.

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Нехай цей рiк Бичачий

Буде кращий, нiж Крисячий!

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

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Радість буде хай щодня,

На душі цвіте весна.

У перший день року я вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

Як розпочати життя з нуля у новому році

У новому році багато хто планує розпочати життя з чистого аркуша.

За словами психологів, це можливо. Для цього потрібно застосовувати методики і змінювати мислення.

Детальніше про те, як розпочати нове життя на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.