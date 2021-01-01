1 січня – перший день нового, 2021 року. Традиційно в цю дату українці вітають один одного і бажають всього найкращого.
З першим днем року пов’язані сподівання на нове життя.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС з першим днем 2021 року.
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Рік новий на Бику скаче,
На хвості несе удачу!
Щоб ви жили, як в раю,
З першим днем року вас вітаю!
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2021 рік – це світла мить,
Хай у ньому вам щастить.
Море сміху я вам бажаю,
Та з першим днем року вітаю!
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Побажаю у перший день 2021 року,
Щоб біда йшла подалі від вашого порогу.
Цілий возик Вам щастя й добра
І побільше сімейного тепла.
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Нехай цей рiк Бичачий
Буде кращий, нiж Крисячий!
Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
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Радість буде хай щодня,
На душі цвіте весна.
У перший день року я вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!
Як розпочати життя з нуля у новому році
У новому році багато хто планує розпочати життя з чистого аркуша.
За словами психологів, це можливо. Для цього потрібно застосовувати методики і змінювати мислення.
Детальніше про те, як розпочати нове життя на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.