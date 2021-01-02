Сьогодні, 2 січня у світі відзначають День в’язня. У Грузії це День долі, а у Японії – День щасливих снів. Окрім того, цього дня Котячий Новий рік.

2 січня віряни вшановують Іоанна Кронштадського – православного святого, який жив в XIX столітті. Також в цей день моляться святому Ігнатію Богоносцю.

У цей день іменини відзначають: Гнат, Данило, Іван, Георгій та Юрій.

Читайте: Календар свят на січень 2021

2 січня: прикмети

Якщо на деревах іній, погода буде ясною.

Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.

За прикметами, яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина – холодним і дощовим, а якщо мороз і ясно – то спекотним і сонячним.

Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде ясний день і вечір зі слабким вітром. Яскраво-жовтий, а також золотистий, рожевий, зеленкуватий кольори вечірньої зорі – на суху, часто вітряну погоду.

Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.

Що не можна робити 2 січня

Цього дня не можна прясти та прати.

Не варто сьогодні лихословити та погано думати про інших.

Не можна у цей день відмовляти нужденним.

Не можна сьогодні також купатися, аби не змити з себе щастя.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Православні віряни святкуватимуть Святвечір, Різдво, Старий новий рік та Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.