Коли колядують в Україні 2021

Колядують в Україні, за давніми традиціями, саме на Різдво Христове. Українці починають колядувати у різдвяний Святвечір, 6 січня.

Також колядки співають увесь день 7 січня, безпосередньо на Різдво Христове.

Вважається, що колядки приносять у дім добробут, достаток та здоров’я. На знак подяки господарі обдаровують колядників грошима та солодкими смаколиками.

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У 2021 році колядувати можна буде у середу (6 січня) та четвер (7 січня).

Згідно з традиціями, хлопці та дівчата збирались гуртом та ходили до людей співати колядки, бажаючи хорошого врожаю, добробуту в домі та здоров’я.

Окрім того, залежно від регіону України, були певні відмінності щодо обряду колядування. У західних областях ходили з вертепом та дійовими особами: чортом, ангелом, іродом, волхвами, пастухами, смертю, царем, волом.

У східних областях колядували з так званим рогатим ліхтарем, який прикрашали фольгою та стрічками. Всередину клали свічку та прикріплювали роги.

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