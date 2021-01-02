Коли щедрують в Україні 2021

Щедрують в Україні, за давніми традиціями, 13 січня у вечір напередодні Старого Нового року. Цей вечір ще називають Щедрим.

За звичаями щедрують лише дiвчата та діти. До опівночі вони мають обійти будинки, бажаючи щастя та добробуту господарям. У деяких областях щедрувати йдуть напередодні Водохреща, 18 січня.

З давніх часів вважалося, що після заходу сонця починала пустувати нечиста сила. Тому щедрівки були своєрідним захистом будинку і господарів від нечисті.

Читайте: Церковний календар на січень 2021

Перед початком щедрівки у господаря будинку потрібно запитати дозволу. Кожна з щедрівок закінчується побажаннями здоров’я і добробуту, а також щедрого врожаю мешканцям будинку.

Традиційно щедрувальники збираються невеликою компанією, співають короткі пісні і навіть можуть грати на кількох інструментах.

Як загадувати бажання на новорічні свята

Щоб правильно загадати бажання на новорічні свята, потрібно детально сформулювати його. Загалом існує 10 способів правильно побажати, щоб твої мрії збулись у 2021 році.