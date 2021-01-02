Гороскоп для України на 2021 рік – астропрогноз для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп для Україні на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Для України настає важливий рік – період повернення Сатурна у натальне положення, а це означає, що життя держави підходить до переломного моменту.

Вважається, що вік 29-30 років – один із критичних, оскільки цикл обертання планети-гіганта Сатурна навколо Сонця становить близько 30 років. Тобто кожні 30 років Сатурн повертається в те положення на небі, яке було під час народження людини чи держави. День народження незалежної України – 24 серпня 1991 близько 18.00.

Сатурн вважається соціальною планетою. Вона відповідає в астрології за соціальний статус, обмеження, норми і правила, структуру, субординацію, контроль.

До речі, Сатурн називають господарем часу, оскільки саме час дає змогу встановити ритм і структуру нашого життя.

У перші тридцять років свого життя – протягом першого оберту Сатурна, Україна лише дозрівала для того, щоб посісти гідне місце у світі.

У 2021 році відбудуться серйозні зміни в політичній та економічній сферах, часто пов’язані з втратами, труднощами, перешкодами. Але наша країна стає соціально дорослою і знайде своє місце під Сонцем.

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2021 для України – рік структурування після серйозної кризи. У цей період відбувається перевірка, чи готові ми будувати долю за власним сценарієм чи підемо звичним шляхом – залежності від інших країн. Усі, хто має причетність до України, переосмислюють свої цінності.

Упродовж року ймовірні мирні протести, але кардинальної зміни політичного ладу в країні не буде. Активна участь невеликої частини населення, призведе до зміни ставлення до інших країн, також виникатимуть деякі проблеми, що заважатимуть планомірному зростанню.

Зрештою, уряд критично оцінить свої цілі, досягнення і невдачі, а це дасть змогу позбутися негативного зовнішнього впливу.

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Рік розпочнеться з перезавантаження влади в Україні, що принесе позитивні зміни, з’явиться можливість перевірити правильність обраного курсу. Проте опозиція має об’єднатися заради планів на майбутнє. У перші місяці року триватиме падіння, а помітний прогрес і відновлення економіки в Україні розпочнеться з середини 2021 року.

Коронавірус в Україні – коли ми подолаємо пандемію

З’єднання Юпітера і Сатурна у знаку Водолія 21 грудня 2020 року принесе соціальні та політичні зміни, що відкриє перед усіма нові горизонти.

Також глобальні метаморфози очікуються в усьому світі. 12 січня 2020 відбулося з’єднання Сатурна з Плутоном у Козерогу – одне з найважливіших у світовій астрології. Буває раз на 30 років і приносить серйозні події, глобальні трансформації. Як підсумок – пандемія коронавірусу. Із 20-х чисел грудня 2020 Сатурн та Юпітер йдуть з-під впливу Плутона, тому всі неприємності, пов’язані з коронавірусом, поступово слабшатимуть. У квітні 2021 року світ повернеться до колишнього ритму життя, зокрема й Україна.

Буде вжито заходів, які допоможуть зменшити економічний збиток від пандемії. І в першій половині 2021 року, багато хто усвідомить, що труднощі 2020 залишилися в минулому. Із квітня 2021 року вирішиться стресова і навіть драматична ситуація, пов’язана з Covid-19. Економічна криза, яка сталася восени 2020 року, виявиться останньою глобальною негативною подією за останні кілька років. У 2021 році почнеться поступове зростання.

У квітні 2021 року карантинні заходи в Україні почнуть слабшати, виробництво відновить свою роботу. До середини 2021 року Україна подолає коронакризу.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.