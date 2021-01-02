Колядки на Різдво в Україні: як правильно колядувати і що потрібно знати

Невід’ємним символом і атрибутом різдвяних свят в Україні є колядки і щедрівки. Здавна на Різдво наші предки ходили від одного двору до іншого, співали пісні і бажали господарям будинків щастя і добробуту.

Найцікавішою традицією колядників було переодягання. Вони вбиралися переважно в демонів, відьом, міфічних істот з рогами і копитами, щоб відігнати злих духів, які могли потрапити в наш світ.

Факти ICTV розповідають, коли в Україні колядують, для чого це роблять, і публікують найкращі колядки на Різдво.