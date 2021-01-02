Коли колядують і щедрують?
Колядувати в Україні починають на Різдво – 7 січня. Але у різних регіонах колядники можуть вітати господарів зі світлим святом народження Ісуса Христа у різні дні.
Зокрема, у західних областях колядують 7 та 8 січня. А от у східній частині Івано-Франківської області це починають робити ще на Святвечір – 6 січня.
У південних та східних регіонах коляда лунає у перший день Різдва, а на західному Поділлі – на другий день свят, 8 січня.
Щедрують в Україні у різних областях на старий Новий рік – 13-14 січня.
Навіщо ходять колядувати?
Колядувати в Україні ходять, щоб ділитися радістю з людьми і у своїх піснях прославляти народження Ісуса Христа.
Також у колядках обов’язково віддають шану всім членам сім’ї: господарю, господині і дітям.
Чи можна колядувати у 2020 році?
Ні, колядувати починають вже у 2021 році, на Різдво Христове.
Як правильно колядувати?
Перед тим, як йти колядувати, збирають групу з кількох людей. Очолює її чоловік або хлопчик, який йде першим і несе зірку.
За ним повинен йти дзвонар. Його обов’язок – нести великий дзвінок і сповіщати людей про те, що йдуть колядники.
Третій за важливістю з колядників – міхоноша. Згідно зі звичаями, саме він несе мішок, куди господарі складають усі подарунки.
Найкращі колядки на Різдво
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила.
Сіном притрусила,
В яслах положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
– В що ж би я Сина свого сповила?
Ти, небесний Царю,
Пришли мені дари,
Сього дому господарю.
Зійшли Ангели з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові,
Ще й ризи шовкові
Ісусови Христови.
Засіяла звізда з неба до землі,
Зійшли Ангели к Діві Марії.
Співають Їй пісні,
Господній Невісті,
Радости приносять.
*Останні три рядки кожного куплету повторюються двічі.