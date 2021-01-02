Погода 2 січня 2021 року в Україні буде без опадів, а мінусова температура буде тільки на заході країни.

На Сході вдень без опадів і температура до +4°, вночі мокрий сніг і температура до 0°.

На Заході у всіх областях прогнозується хмарність без опадів: вдень до +7°, вночі подекуди до -3° .

На Півдні без опадів, переважно хмарність: вдень стовпчики термометра сягнуть відмітки” +9°, вночі до +2°.

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На Півночі хмарно, вночі очікується дощ. Температура вдень до +4°, вночі до +2°.

У Центрі переважно хмарність без опадів: вдень до +6°, вночі до +2°.

У Києві прогнозується хмарність та вологість без опадів. Вдень температура повітря триматиметься на позначці +6°, вночі впаде до +2°.

Погода на 2021 рік у світі

Синоптики дали прогноз на погоду у світі на 2021 рік. За словами фахівців, новий рік буде трішки прохолоднішим, але попри це залишатиметься одним з найтепліших. У 2021 році буде на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.

Детальніше про прогноз погоди на 2021 рік у світі читайте на Фактах ICTV.