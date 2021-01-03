День ангела Сергія відзначають декілька разів на рік, зокрема 3 січня.
Красиве і лаконічне ім’я Сергій має римське коріння й походить від слова Sergius, тобто високий, вельмишановний, знатний. За іншою версією, ім’я походить від латинського servi dei, що дослівно перекладається як слуга Бога.
Сергій – це благородна, добра й надійна людина, справжня опора для рідних і друзів. Він відповідальний, розсудливий і цілеспрямований. Сергій зазвичай товариський, принадливий і вміє привернути до себе людей. А ще він завжди залишається на боці справедливості, чесності і правди.
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Сьогодні Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Сергія. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.
Душевні й добрі вірші та СМС-привітання з Днем ангела Сергія
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Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій охоронець,
Хай буде з тобою завжди!
Щоби ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог із неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я й довгого віку.
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Сергію, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд, завжди тільки гарні люди.
Хай ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
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День ангела Сергія – велике свято!
Хай Бог тобі щасливу долю шле.
Хай буде перемог у житті багато,
Обходить стороною лихо зле.
Нехай святий твій ангел добрий, щирий,
Тебе не полишає ні на мить,
Живи в любові, у добрі та мирі,
І хай тебе Господь благословить
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Бажаю я, у День ангела, Сергію,
У житті більше гарних дій,
Хорошою людиною залишатись,
Щасливим бути й частіше посміхатись.
Хочу тобі здоров’я побажати,
І про дрібниці – не переживати.
Бажаю багато в житті перемог,
Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел у шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергію!
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Іменини у Сергійка!
Побажання наші слухай!
Надалі таким же славним будь!
Будь здоровим, будь коханим,
І завжди неповторним.
А ще, нас, друзів, не забудь!
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Сергію, зі святом! Нехай у житті будуть завжди: любов, сім’я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!
Оригінальні листівки з Днем ангела Сергія
Календар церковних свят на січень
У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.
14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.