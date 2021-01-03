День ангела Юлії відзначають декілька разів на рік, зокрема 3 січня. Цього дня православна церква вшановує пам’ять Іуліанії Вяземської і Новотрожської.

Походження імені Юлія

Юлія – це східноєвропейське жіноче ім’я, яке походить з давньогрецької або з латини. Давньогрецький варіант означає пухнаста, хвиляста, а латинський – липнева або та, що з роду Юліїв.

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Власниці з цим іменем обдаровані унікальним почуттям гумору і гострим розумом. Також для них характерна спостережливість і кмітливість.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Юлії. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

Привітання з Днем ангела Юлії у віршах та прозі

***

Юлія, З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

Всі тобі, Юля, побажання:

Благодаті і признання,

Будь щаслива та красива,

Всіма щиро визнана!

Нехай тебе чекає радість, удача,

Збудеться мрія на додачу,

Щоб жила ти у достатку,

В теплоті, добрі та в статках!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Юля вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Юля вітає!

***

Вітаю тебе, дорога Юленька з Днем Ангела! Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага!

***

Юлю, з щирого серця бажаю тобі багато радості та щастя! Нехай кожен день буде сповнений везіння, барвистих моментів і нових можливостей! Бажаю тобі завжди купатися в розкоші та жити так, як хочеться! Нехай всі твої бажання збуваються, немов за помахом чарівної палички!

***

Вітаю тебе, Юлію, з твоїм прекрасним святом – Днем Ангела! Хочу тобі побажати відмінної удачі та неймовірних успіхів, великих перемог і значних досягнень, щирої радості та доброго здоров’я, світлої надії та неземного кохання!

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Привітання у картинках

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.