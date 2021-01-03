3 січня у світі відзначають День соломинки для коктейлів. За легендами, її винайшов американець Марвін Стоун і у 1888 році зареєстрував патент.

Чоловік вирішив випити коктейль через житню соломинку. Його роздратувало, що вона сильно промокла, і він вирішив зробити її самостійно з більш міцного матеріалу.

3 січня – яке сьогодні свято

3 січня православні християни вшановують пам’ять святителя Петра (у народі 3 січня називають День Петра) та мучениці Юліанії.

Католики вшановують пам’ять покровительки Парижа Женев’єви.

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Іменини 3 січня

3 січня День ангела святкують: Петро, Юліана (Уляна), Михайло, Микита, Сергій та Юлія.

Прикмети на 3 січня

У цей день заведено виходити на вулицю та голосно кричати. Якщо чується відлуння – скоро почнуться морози.

Якщо немає снігу, а є сильні морози – літо буде посушливим.

Вранці червоне небо – очікуйте заметіль.

Що не можна робити 3 січня

Не варто бажати комусь щастя і здоров’я. У давнину вважалося, що побажання збудуться з точністю до навпаки.

Не можна підглядати за кимось або підслуховувати чужі розмови.

Не треба підіймати речі з землі та давати обіцянки.

Календар церковних свят на січень 2021

Перший місяць нового року має чимало важливих церковних дат. Серед найважливіших свят у січні – Різдво Христове (7 січня) та Хрещення Господнє (19 січня).

Дивіться детальний календар свят на січень 2021 на Фактах ICTV.