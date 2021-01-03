3 січня у світі відзначають День соломинки для коктейлів. За легендами, її винайшов американець Марвін Стоун і у 1888 році зареєстрував патент.
Чоловік вирішив випити коктейль через житню соломинку. Його роздратувало, що вона сильно промокла, і він вирішив зробити її самостійно з більш міцного матеріалу.
3 січня – яке сьогодні свято
3 січня православні християни вшановують пам’ять святителя Петра (у народі 3 січня називають День Петра) та мучениці Юліанії.
Католики вшановують пам’ять покровительки Парижа Женев’єви.
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Іменини 3 січня
3 січня День ангела святкують: Петро, Юліана (Уляна), Михайло, Микита, Сергій та Юлія.
Прикмети на 3 січня
- У цей день заведено виходити на вулицю та голосно кричати. Якщо чується відлуння – скоро почнуться морози.
- Якщо немає снігу, а є сильні морози – літо буде посушливим.
- Вранці червоне небо – очікуйте заметіль.
Що не можна робити 3 січня
- Не варто бажати комусь щастя і здоров’я. У давнину вважалося, що побажання збудуться з точністю до навпаки.
- Не можна підглядати за кимось або підслуховувати чужі розмови.
- Не треба підіймати речі з землі та давати обіцянки.
Календар церковних свят на січень 2021
Перший місяць нового року має чимало важливих церковних дат. Серед найважливіших свят у січні – Різдво Христове (7 січня) та Хрещення Господнє (19 січня).
Дивіться детальний календар свят на січень 2021 на Фактах ICTV.