Погода 3 січня в Україні буде теплою, опадів не очікується, однак в усіх регіонах буде хмарно.

На півдні вдень+3, +6. Вночі стовпчик термометра може опуститися максимум до 0,2.

На півночі вдень +1, +2, а вночі 0, -1. У західних регіонах синоптики прогнозують від +2 до +7, вночі від 0 до -3. У східних областях переважно 0,2, а вночі -1, -3.

У столиці України очікується +2,4, а вночі стовпчик термометра знизиться до -1,1.

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Прогноз погоди на січень 2021

Погода у січні 2021 року буде помірно теплою, опадів не передбачається. Синоптики прогнозують температуру повітря на рівні -9… +9.

У перші тижні очікується від -3 вдень, а вночі до -8. Дивіться детальний прогноз погоди на січень 2021 на Фактах ICTV.