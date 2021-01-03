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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Хмарно та без опадів: погода в Україні на 3 січня (КАРТА)

Погода 3 січня в Україні буде теплою, опадів не очікується, однак в усіх регіонах буде хмарно.

На півдні вдень+3, +6. Вночі стовпчик термометра може опуститися максимум до 0,2.

На півночі вдень +1, +2, а вночі 0, -1. У західних регіонах синоптики прогнозують від +2 до +7, вночі від 0 до -3. У східних областях переважно 0,2, а вночі -1, -3.

У столиці України очікується +2,4, а вночі стовпчик термометра знизиться до -1,1.

прогноз погоди в Україні на 3 січня

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

Прогноз погоди на січень 2021

Погода у січні 2021 року буде помірно теплою, опадів не передбачається. Синоптики прогнозують температуру повітря на рівні -9… +9.

У перші тижні очікується від -3 вдень, а вночі до -8. Дивіться детальний прогноз погоди на січень 2021 на Фактах ICTV.

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