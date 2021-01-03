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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Календар державних свят на 2021 рік

Календар свят на 2021 рік в Україні буде насиченим. Розпочнеться рік з кількох додаткових вихідних на новорічні свята. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочивати – 115.

У календарі на 2021 рік буде понад десяток офіційних святкових днів.

Календар державних та неробочих днів в Україні в 2021 році:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 1 травня – День праці;
  • 2 травня – Великдень;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 20 червня – Трійця;
  • 28 червня – День Конституції;
  • 24 серпня – День незалежності;
  • 14 жовтня – День захисника;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

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Крім того, якщо неробочий день припадає на суботу чи неділю, вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. У наступному році це будуть такі дні:

  • субота і неділя 1 і 2 травня переноситься на понеділок і вівторок 3 і 4 травня;
  • вихідний день у неділю, 9 травня – на понеділок, 10 травня;
  • вихідний день у неділю, 20 червня – на понеділок, 21 червня;
  • вихідний день у суботу, 25 грудня – на понеділок, 27 грудня.

Календар православних свят 2021

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.

Фото: Pixabay

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