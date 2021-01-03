3 січня святкують свої іменини Микити. Цього дня церква відзначає – день пам’яті святої великомучениці Юліанії.

Микита – ім’я грецького походження, що в перекладі означає переможець.

Факти ICTV зібрали кращі листівки з Днем ангела Микити, щоб ви могли привітати своїх друзів з таким іменем.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Календар церковних свят на січень

У січні українці святкуватимуть низку великих церковних свят. Серед них – Різдво Христове 7 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 читайте на Фактах ICTV.