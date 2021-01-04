Колядки на Різдво 2021 – 10 найкращих

Сьомого січня відзначаємо Різдво за Юліанським календарем. Невід’ємним атрибутом і головним символом свята є колядки.

Це маленькі різдвяні пісеньки, які співають 6-7 січня, відвідуючи різні оселі. Колядники прославляють народження Христа та повідомляють всім про цю радісну подію, бажають господарям божого благословення, добробуту та щастя весь рік. За це господар чи господиня одарюють їх смаколиками чи навіть невеличкою сумою грошей.

Факти ICTV знайшли для вас найцікавіші колядки для щасливого Різдва!

Традиційні українські колядки на Різдво:

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Короткі колядки:

***

На тоненькому льоду:

«Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!»

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Їдуть ряджені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака.

Прикольні колядки:

Я маленький сівачок, дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки, бо дрантиві кишеньки.

Будьте, дядечку, гонорові, дайте гроші паперові.

Новий рік нам появився на місці старого.

Нехай він нам принесе добра, щастя, всього.

А старий рік хай ніколи назад не вертає.

А новий рік нехай вам пронесе здоров’я, сили.

Щоб ви вуйку і ви цьоцю, ще 100 літ прожили.

Сію жито і пшеницю, щоб дав Бог густі пашницю

Хочу вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш вік

Щоби вам з роси й води пішли сташки й гарбузи

Щоб вас Бог в опіці мав, кожну напасть відвертав

Будьте щасні ви і діти, будьте гожі, мов ті квіті.

***

Колядую, колядую,

Самогонку носом чую,

Ковбасу і сало бачу.

Наливай, а то заплачу

***

Колядую, колядую,

смак горілки носом чую,

наливайте по сто грам,

буде добре Вам і нам

Добрий вечір!