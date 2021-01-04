У різдвяну ніч з 6 на 7 січня заведено гадати. Дівчата здавна намагалися дізнатися свою долю і використовували для цього силу-силенну ворожінь.

Сьогодні Факти ICTV зібрали топ-10 найкращих ворожінь на Різдво: на судженого, на удачу, на багатство і здійснення бажань.

Ворожіння на судженого, заміжжя і дітей

У різдвяну ніч здавна дівчата кидали за ворота черевичок і дивилися, куди він впаде. У який бік черевик звернений носом, там і живе наречений. Якщо ж черевик упав носом до воріт дівчини, значить наступного року не судилося вийти заміж. На святки потрібно взяти білий аркуш паперу, обручку і склянку з водою. Папір потрібно посипати попелом, поставити зверху склянку, кинути туди обручку і дивитися на неї, поки не з’явиться образ майбутнього нареченого. У різдвяну ніч потрібно налити у склянку воду і кинути в неї обручку. Склянку треба винести на мороз і дочекатися, поки вода замерзне. Перед тим, як лягати спати, занесіть склянку в дім і подивіться на обручку. Скільки крижаних горбків на обручці утворилося, стільки народиться синів, а скільки ямок – стільки і дочок пошле доля.

Читайте: Ворожіння на Різдво 2020 року – 6 способів дізнатися долю

Ворожіння на удачу і здійснення бажань

Ворожіння на удачу і здійснення бажань для тих, у кого вдома живе кішка. Загадайте бажання і покличте чотиролапого улюбленця. Уважно придивіться, з якої лапки кішка переступить поріг кімнати. Якщо з лівої – бажання неодмінно здійсниться наступного року, а якщо з правої – ні. Візьміть банку з пшеницею і потримайте над нею ліву руку, подумки загадуючи бажання. Потім візьміть жменю пшениці і розсипте її на столі. Порахуйте зерна. Якщо випаде непарна кількість – бажання здійсниться, якщо парна – ні. Візьміть книгу в різдвяну ніч і потримайте її в руках, подумки запитуючи, що цікавить. Відкрийте книгу і прочитайте перші два-три рядки, які одразу впадуть в око. У цих рядках буде відповідь на ваше запитання.

Ворожіння на майбутнє

1. Ворожіння на воску проводиться і у різдвяну ніч, і на всі святочні вечори. Візьміть миску з водою і свічку. Опівночі запаліть свічку і потримайте її над мискою, даючи воску стекти. Повторіть цей крок два-три рази, допоки у воді не утвориться достатня кількість застиглих воскових крапель. Уважно подивіться, на що перетворилися фігурки і знаки:

великі краплі – до великих і радісних подій;

краплі, подібні до смуг – до далекої дороги;

зірочки – чекай на свій зоряний час наступного року;

хрест з воску – до хвороб і втрат близьких людей;

будинок з воску – до заміжжя і сімейного життя;

кільце з воску – до швидкого заміжжя;

куля, диск – до стабільності і процвітання;

квітка з воску – до любові і заміжжя.

2. Розмістіть на столі довільно склянку, ножиці, монетку, паперову купюру, цибулю, кільце, крупу і хліб. Із закритими очима оберіть предмет. Склянка віщує чоловіка-п’яницю, ножиці – часті покупки, монетка – бідність, паперова купюра – багатство, цибуля – сльози, кільце – заміжжя, хліб і крупа – удачу, здійснення бажань, багатство.

3. Зберіться в темній кімнаті в невеликій компанії з трьох-чотирьох людей. Запаліть свічки і сядьте так, щоб на стіні з’явилися тіні. Чия тінь виявиться найвитягнутішою, для того новий рік стане щасливим і принесе багато радості.

Ворожіння на гроші

Візьміть три листки паперу і розріжте їх на 15-20 фрагментів однакового розміру. На половині напишіть грошові знаки – долари, євро. Іншу половину папірців залиште чистою. Опустіть листочки паперу в непрозорий мішечок, перемішайте і захопіть жменю. Чим більше папірців з символами грошей випаде, тим щасливіший у фінансовому плані буде рік. Ворожіння на гроші, яке можна проводити в компанії. Візьміть три тарілки і одну купюру. Покладіть гроші на тарілку. Закрийте очі і попросіть когось іншого заховати купюру під будь-яку тарілку. Потім спробуйте знайти тарілку, під якою захована купюра. Якщо вдасться відгадати з першого разу – в нинішньому році чекайте багатства.

Щоб рік став вдалим, не забудьте на Різдво привітати всіх друзів і близьких. Це можна зробити за допомогою дивовижної листівки. Інструкція, як виготовити такий подарунок своїми руками – в матеріалі Фактів ICTV.