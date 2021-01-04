PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Дощі і мокрий сніг: погода в Україні на 4 січня (КАРТА)

Погода в Україні 4 січня буде теплою і з опадами.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +4-6° вдень та до +5° вночі. Дощі очікуються у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +4° до +7° вдень, а вночі – до +4°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до +2° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -2°.

Читайте: Початок року буде помірно теплим: погода на січень 2021

У центральних та північних областях України прогнозують до +3° вдень, а вночі температура опуститься до 0°. Дощ з мокрим снігом очікується у Сумах і Чернігові.

У Києві 4 січня буде дощ з мокрим снігом,вдень очікується +1-3°, вночі -1-1°.

погода 4 січня

Загалом в Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні у січні 2021 року буде відносно теплою та з характерною для цього місяця кількістю опадів.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура січня в країні становитиме від -4° до 0.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка