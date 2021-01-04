Погода в Україні 4 січня буде теплою і з опадами.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +4-6° вдень та до +5° вночі. Дощі очікуються у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +4° до +7° вдень, а вночі – до +4°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до +2° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -2°.

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У центральних та північних областях України прогнозують до +3° вдень, а вночі температура опуститься до 0°. Дощ з мокрим снігом очікується у Сумах і Чернігові.

У Києві 4 січня буде дощ з мокрим снігом,вдень очікується +1-3°, вночі -1-1°.

Загалом в Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні у січні 2021 року буде відносно теплою та з характерною для цього місяця кількістю опадів.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура січня в країні становитиме від -4° до 0.