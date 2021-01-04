Погода на тиждень в Україні з 4 січня 2021 до 8 січня 2021

Погода на тиждень в Україні буде з опадами. Загалом на усій території країни пройдуть дощі та мокрий сніг.

У понеділок, 4 січня, у західних, центральних та північних областях синоптики прогнозують опади. Проте на Рівненщині та Волині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень становитиме від 0°С до +9°С, а вночі – від +4°С до -1°С.

У східних та південних областях буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 0°С до +7°С, вночі – від +4°С до -2°С.

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У вівторок, 5 січня, на Заході також передбачаються дощі. Температура повітря вдень програється до +7°С, а вночі до +5°С.

На Півночі, Центрі, Сході та у Херсонській області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, що температура повітря становитиме від 0°С до +9°С.

У Одеській та Миколаївській областях також будуть опади. Так, за даними метеорологів, стовпчики термометрів показуватимуть вдень до +8°С, а вночі – +5°С.

У середу, 6 січня, майже на усій території України пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря буде від +1°С до +9°С, а вночі опуститься до -4°С.

У четвер, 7 січня, на Різдво синоптики також прогнозують опади майже на усій території країни, окрім східних областей.

Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів вдень показуватимуть від 0°С до +9°С, вночі – від +7°С до -2°С.

У п’ятницю, 8 січня, у західних та південних областях буде без опадів. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +7°С до -1°С, вночі – від +5°С до -2°С.

У північних, центральних та східних областях передбачаються дощі з мокрим снігом. Температура повітря становитиме вдень до +6°С, а вночі – до +3°С.

Погода на січень 2021

Погода в Україні у січні 2021 року буде відносно теплою та з характерною для цього місяця кількістю опадів.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, середня місячна температура січня в країні – від -4°С до 0°С. На півдні країни вона буде від +1°С до +3°С, що на 2-2,5° вище звичних багаторічних значень.