Для громадян України та іноземних туристів, які планують подорож у засноване в 884 році місто Житомир, розташоване неподалік Києва, експерт інформаційного порталу VISIT Ukraine. Today Тараненко Антон проведе захопливу оглядову екскурсію парками культури та відпочинку, історичними, релігійними та природними пам’ятними місцями.

Ви зможете здійснити цікаву подорож до міста Житомира, прогулятися його пам’ятками і знаковими місцями, побачити розташування адрес на карті, ознайомитися з відгуками відпочивальників.

Як доїхати до Житомира з Києва?

Дістатися славетного міста можна залізничним або автомобільним транспортом, автобусами. З яких автостанцій вирушають автобуси до Житомира:

центрального автовокзалу, що розташований на Московській площі за адресою пр. Науки, 1/2;

автостанції Київ на вул. Симона Петлюри, 32;

автостанції Видубичі на вул. Набережно-Печерська дорога, 10-а.

Час поїздки триватиме від 1 год. 20 хв. до 2,5 год., залежно від розташування автостанції. Вартість квитка становить від 100 грн.

Залізничний вокзал міста Житомир розташований за адресою вул. Привокзальна, 2. Дістатися з Києва на потягу можна за 2,5 год. Вартість білету – від 80 грн, відповідно до умов комфортності проїзду.

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Куди можна піти погуляти у Житомирі і околицях міста

Прогулятися можна заснованим у XIX столітті Гагарінським парком у Житомирі (або Шодуарівським, як його ще називають на честь засновника барона Івана де Шодуара).

Доїхати до парку можна від залізничного вокзалу автобусами 1, 15А або 58. Більша частина парку Гагаріна у Житомирі розташована у південній частині міста на лівому березі річки Тетерев, а тому найзручніше вийти на зупинці автобусів та тролейбусів Бульвар та кілька хвилин прогулятися пішки безпосередньо до місця відпочинку.

Що можна побачити у Житомирі, відвідуючи парк:

білу колонаду у тосканському стил і на вході – відрізняється від аналогічної архітектури світу непарною кількістю колон, від неї починаються чудові локації для проведення фотосесій;

на вході – відрізняється від аналогічної архітектури світу непарною кількістю колон, від неї починаються чудові локації для проведення фотосесій; галерею скульптур із казковим сюжетом на чолі зі статуєю Артеміди;

гранітні графські сходи з оглядовими майданчиками, побудовані у 1912 році ще засновником. Колись вони були оздоблені мармуром та скульптурами і ведуть до станції човнів, від якої у літню пору року можна організувати прогулянки водою;

побудовані у 1912 році ще засновником. Колись вони були оздоблені мармуром та скульптурами і ведуть до станції човнів, від якої у літню пору року можна організувати прогулянки водою; підвісний пішохідний міст через річку Тетерев – простягнувся на 350 метрів у довжину, з нього відкриваються мальовничі краєвиди, зокрема можна побачити білу альтанку, збудовану у 1953 році, яка стала символом Житомира.

За відгуками туристів у місті варто подивитися й на цікавий пам’ятник природи – скелю Голова Чацького, що розміщений на лівому березі річки Тетерев, а також відвідати знакову для міста Замкову гору над Кам’янкою з будівлею Магістрату, руїнами Єзуїтського монастиря та іншими пам’ятними місцями.

Ще можна пройтися пішохідними вулицями міста, уздовж старовинних торгових рядів. За адресою вулиця Покровська, 124 розташувався з 2014 року у Житомирі парк Крошенський, в якому сподобається відпочивати як маленьким гостям, так і їхнім батькам.

Серед релігійних пам’яток міста та області виділяються Католицький семінарський храм св. Іоанна із Дукли, Свято-Преображенський кафедральний собор, Лютеранська церква, Католицький кафедральний собор Св. Софії, Свято-Михайлівський кафедральний собор, Успенська (Подільська) церква.

Музейні об’єкти у Житомирі

Національний музей космонавтики (місто Житомир, адреса – вул. Дмитрівська, 5) – в цьому місці представлено дві експозиції: Космос і Меморіальний будинок-музей імені академіка Корольова, що є історико-архітектурною пам’яткою України. Можна ознайомитися з колекціями зразків космічної техніки і спорядження космонавтів, філателії, предметів побуту з відповідною символікою, нумізматики. В установі, яка в 2020 році відзначає свій піввіковий ювілей, можна простежити життєвий і творчий шлях відомого конструктора Корольова;

Режим роботи та ціни: музей працює з понеділка до п’ятниці. Останній четвер місяця – санітарний день. Можливий попередній запис на екскурсію. Вартість єдиного квитка на відвідування обох експозицій: дорослий – 30 грн, дитячий – 20 грн. Проведення екскурсії – 50 та 80 грн за дітей та дорослих відповідно, а іноземною мовою (польською, німецькою, англійською) – 120 грн.

Житомирський обласний краєзнавчий музей – є одним з найстаріших у місті та Україні. Його заснували в 1865 році. Музейні фонди у Житомирі налічують понад 150 тис. історичних, археологічних, культурних, художніх, природознавчих експонатів. Розташовується установа на вулиці Замковій, 1 в старовинному місці – Єпископському будинку, зведеному для глави житомирської католицької єпархії;

– є одним з найстаріших у місті та Україні. Його заснували в 1865 році. Музейні фонди у Житомирі налічують понад 150 тис. історичних, археологічних, культурних, художніх, природознавчих експонатів. Розташовується установа на вулиці Замковій, 1 в старовинному місці – Єпископському будинку, зведеному для глави житомирської католицької єпархії; Музей пожежної охорони в Житомирі – розташовується на вул. Святослава Ріхтера, 33-А і представляє історію систем пожежогасіння;

– розташовується на вул. Святослава Ріхтера, 33-А і представляє історію систем пожежогасіння; Для шанувальників літератури у місті доступні до відвідування Літературно-меморіальний музей імені Короленка (за адресою – вул. В. Короленка, 1) та літературний (за адресою – вул. Київська, 45).

Що подивитись у Житомирі для іноземців можна детальніше переглянути на порталі Visit Ukraine Now. Там можна ознайомитись з маршрутами та режимах роботи усіх музеїв та міста.

Відпочинок у Карпатах

Зима – це традиційний сезон відпочинку. Але туроператори розповідають, що якщо раніше люди, які могли дозволити собі закордонний відпочинок, брали путівки заздалегідь, то цього року вони не поспішають.

На відпочинок у Карпатах можна поїхати в один із найвищих гірськолижних курортів України – це Драгобрат, до якого з Києва добиратися понад 10 годин. Номери тут, як запевняє власник одного з місцевих готелів Василь, вже чекають гостей. Спорядження, ресторани та підйомники теж готові до їх приїзду.