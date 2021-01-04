День ангела Анастасії святкують 4 січня. Цьогоріч свято припадає на понеділок – за кілька днів до Різдва.

З давньогрецької мови це ім’я означає повернення до життя. Анастасія наділена дуже цікавими рисами характеру, які роблять таких дівчат яскравими, дивовижними і незабутніми.

Вони підкорюють серця чоловіків, хоча і створюють їм деякі проблеми. Але жінок з таким іменем все одно пробачають, оскільки ті вражають своєю красою, ніжністю та розумом.

Мрійливі і романтичні Настуні здатні дуже ретельно вивчати будь-яку інформацію, не лінуються цікавитися чимось новим, добре вчаться та намагаються завжди розвивати свої таланти.

Якщо у вашому оточенні є колега чи подруга з таким іменем, то не забудьте привітати її з цим святом. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання у прозі та СМС.

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Хай свята Анастасія піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.

Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

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Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Анастасія, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

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Вітаю, мила Анастасія! Бажаю літати у хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов’ю в серці зустрічати кожен день.

Анастасіє , вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на “відмінно”, а будь-яке твоє рішення справджується і буде правильно зрозумілим.

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Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!

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Анастасія, твоє ім’я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

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Дорога наша Настя! Природа нагородила тебе таким розмаїттям талантів! Бажаємо тобі завжди проявляти свою ніжність і водночас наполегливість, ласку і при цьому твердість, щоб досягти безумовного успіху в справах. Бажаємо тобі знайти свою вірну дорогу і відчувати себе королевою свого життя.

Календар свят на січень

У календарі свят на січень 2021 року буде два додаткових вихідних, оскільки українці відзначатимуть Новий рік та Різдво.

Окрім того, другий місяць зими буде багатий на професійні свята: День метро (8 січня), Міжнародний день митника (26 січня), День працівника контрольно-ревізійної служби України (26 січня), День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України (30 січня), Всесвітній день ювеліра (31 січня).