Салати на Різдво: 7 простих рецептів

Іноді хочеться приготувати що-небудь смачне і зі складним рецептом, але не вистачає часу.
Варто пам’ятати, що смачно – не обов’язково довго.
Факти ICTV підготували сім рецептів салатів, на приготування яких не піде багато часу.
Салат Ніжність
Продукти
- Капуста – 300-400 г
- Ковбаса копчена – 200 г
- Часник – 3 зубчики
- Петрушка – 3 гілочки (за смаком)
- Майонез – 100 г (за смаком)
- Сіль – 1 щіпка (за смаком)
Приготування
- Капусту та ковбасу нашаткувати соломкою.
- Часник очистити, розчавити в часничниці або натерти на дрібній тертці.
- Капусту посолити, перетерти руками.
- Всі інгредієнти викласти в миску, заправити майонезом.
- Вимити, дрібно нарізати петрушку.
- Все перемішати.
Хрусткий салат з ананасами і куркою
Продукти
- Філе куряче – 300 г
- Ананаси консервовані – 200 г
- Сир твердий – 200 г
- Хліб білий або батон – 100 г
- Майонез – 100 мл
- Олія рослинна (для смаження) – 40 мл
Приготування
- Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками.
- На розігріту сковороду наливаємо рослинне масло. У добре нагріте масло викладаємо нарізане філе.
- Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони вкрилися рум’яною скоринкою.
- Для приготування сухариків нарізаємо білий хліб кубиками.
- Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, також до рум’яної скоринки.
- З банки дістаємо кільця ананасів і нарізаємо їх невеликими шматочками.
- Сир натираємо на крупній тертці.
- Обсмажене куряче філе, ананаси, сир і сухарики з’єднуємо в підходящій мисці. Перемішуємо салат з сухариками.
- Для заправки салату з ананасами і куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо.
Салат з куркою, ананасами і грибами
Продукти
- Філе куряче – 300 г
- Ананаси консервовані – 150 г
- Гриби мариновані – 150 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Майонез – 2,5 ст. л.
Для маринаду:
- Окріп – 1 стакан
- Оцет столовий – 0,5 ст. л.
- Цукор – 0,5 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
Приготування
- Підготуйте продукти для салату з куркою, ананасами і грибами.
- Філе курячої грудки відваріть в підсоленій воді протягом 30 хвилин після закипання води. Дістаньте куряче м’ясо з бульйону і дайте йому повністю охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками.
- Ріпчасту цибулю почистіть і наріжте тонкими півкільцями. Обдайте цибулю окропом, потім воду злийте, а в цибулю всипте сіль, цукор і влийте столовий оцет. Перемішайте і залиште цибулю маринуватися на 10 хвилин.
- Консервовані печериці наріжте на половинки.
- У мисці з’єднайте куряче філе, гриби і мариновану цибулю, яку перед додаванням слід віджати від маринаду.
- Додайте консервовані ананаси. Якщо у вас ананаси кільцями, наріжте їх невеликими шматочками.
- Заправте інгредієнти майонезом.
- Салат перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин.
Швидкий салат з кукурудзою і сухариками
Продукти
- Капуста пекінська або білокачанна – 300 г
- Кукурудза консервована – 1 банка (340 г)
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Сухарики житні-1 пачка (100 г)
- Майонез пісний (або звичайний) – 100-150 г
- Зелень (за бажанням) – 0,5 пучка
- Сіль (за бажанням) – 1 щіпка
Приготування
- Відкрити баночку консервованої кукурудзи. Рідину злити.
- Зелень вимити і дрібно нарізати.
- Цибулю ріпчасту очистити, вимити і нарізати тонко півкільцями.
- Капусту вимити і тоненько нарізати.
- Всі інгредієнти скласти в миску.
- Салат з кукурудзою заправити за смаком майонезом.
- Все добре перемішати. Швидкий салат з кукурудзою і сухариками готовий.
Читайте: Народні прикмети на Різдво
Салат Ніжний з червоною рибою
Продукти
- Філе червоної слабосоленої риби – 100 г
- Яйця (відварені) – 2 шт.
- Сир твердий – 100 г
- Помідор – 1 шт.
- Листя салату – 4 шт.
- Майонез – 6 ст. ложок
Приготування
- Малосольну сьомгу або форель нарізаємо невеликими кубиками.
- Відокремлюємо жовтки від білків і трьом їх на дрібній тертці.
- Твердий сир також подрібнюємо за допомогою терки.
- Помідор ріжемо невеликими кубиками. Замість звичайних помідорів можна використовувати помідори чері.
- Тепер викладаємо салат шарами. Викладаємо листя салату. Зверху кладемо рибу.
- На рибу кладемо тертий білок і робимо сіточку з майонезу.
- Наступним шаром викладаємо тертий сир.
- Далі викладаємо яєчний жовток. І знову сіточка з майонезу.
- В самому кінці викладаємо шматочки помідорів і знову робимо сіточку з майонезу.
Салат з креветками та кростіні
Продукти
- 2 качана салату романо (або айсберг)
- 5-6 середніх солодких помідорів
- 2 великих лимона і 1 невеликий
- 32 сирі тигрові креветки (без голови)
- 1 великий французький багет
- сіль і мелений чорний перець
Для заправки
- 1/4 ч. л. меленої зіри
- 2 зубчики часнику
- 3-4 гілочок петрушки
- 1-2 гілочки свіжого чебрецю
- 150 мл оливкової олії екстра вірджин
Приготування
- Салат промити і висушити. Порвати на невеликі шматки.
- Помідори нарізати часточками.
- Великі лимони розрізати по діагоналі на 4 частини і обсмажувати 3-4 хв., до утворення чорних смужок.
- Креветки скропити маслом і обсмажувати на грилі 2-3 хв., один раз перевернувши. Злегка остудити і очистити від панцира.
- Для кростіні багет розрізати уздовж навпіл, а потім по діагоналі. Швидко обсмажити на грилі, змастити зеленим маслом, що залишилися від овочів-гриль.
- Зробити заправку: розтерти у великій ступці часник з сіллю, всипати подрібнену зелень і спеції, перетворити суміш у пасту. Вичавити залишки лимона. Не перестаючи помішувати, поступово влити масло.
Пісний салат з грибами
Продукти
- 3-4 середні картоплини
- 600 г грибів
- 4 маринованих огірки
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 зубчик часнику
- маслинове масло
- сіль, мелений чорний перець
Для заправки
- 1 ст. л. гірчиці з зернами
- 1 ст. л. лимонного соку
- щіпка солодкої паприки
- 4 ст. л. оливкової олії екстра вірджин
- сіль, мелений чорний перець
Приготування
- Для заправки змішайте гірчицю з лимонним соком, посоліть, поперчіть, приправте паприкою, потім додайте олію. Безпосередньо перед тим, як заправити салат, цю суміш потрібно збити виделкою.
- Для салату картоплю запечіть в духовці у фользі при 200°С або зваріть в мундирі. Готову картоплю обдайте холодною водою, очистіть і наріжте середніми шматочками.
- У грибів відріжте жорсткі кінці ніжок, наріжте гриби середніми шматочками. Роздушіть і очистіть зубчик часнику, покладіть в сковороду, залийте олією, нагрівайте, поки зубчик не почне підсмажуватися.
- Видаліть часник, в ароматизоване масло покладіть гриби, обсмажуйте на сильному вогні 2-3 хв. посоліть і поперчіть.
- Огірки розріжте уздовж навпіл або на четвертинки, потім наріжте тонкими скибочками. Дрібно наріжте зелену цибулю.
- Змішайте теплі гриби і зелену цибулю, потім додайте картоплю і огірки.
- Змішайте салат із заправкою, при необхідності ще поперчіть. Дайте настоятися 10 хв. і подавайте.
Святий вечір відзначають 6 січня – напередодні Різдва. Це одне з найважливіших свят у православному календарі.
Що роблять у Святвечір напередодні Різдва, о котрій він починається і що потрібно готувати – всі традиції святкування зібрали Факти ICTV.