Салати на Різдво: 7 простих рецептів

Іноді хочеться приготувати що-небудь смачне і зі складним рецептом, але не вистачає часу.

Варто пам’ятати, що смачно – не обов’язково довго.

Факти ICTV підготували сім рецептів салатів, на приготування яких не піде багато часу.

Салат Ніжність

Продукти

Капуста – 300-400 г

Ковбаса копчена – 200 г

Часник – 3 зубчики

Петрушка – 3 гілочки (за смаком)

Майонез – 100 г (за смаком)

Сіль – 1 щіпка (за смаком)

Приготування

Капусту та ковбасу нашаткувати соломкою. Часник очистити, розчавити в часничниці або натерти на дрібній тертці. Капусту посолити, перетерти руками. Всі інгредієнти викласти в миску, заправити майонезом. Вимити, дрібно нарізати петрушку. Все перемішати.

Хрусткий салат з ананасами і куркою

Продукти

Філе куряче – 300 г

Ананаси консервовані – 200 г

Сир твердий – 200 г

Хліб білий або батон – 100 г

Майонез – 100 мл

Олія рослинна (для смаження) – 40 мл

Приготування

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. На розігріту сковороду наливаємо рослинне масло. У добре нагріте масло викладаємо нарізане філе. Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони вкрилися рум’яною скоринкою. Для приготування сухариків нарізаємо білий хліб кубиками. Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, також до рум’яної скоринки. З банки дістаємо кільця ананасів і нарізаємо їх невеликими шматочками. Сир натираємо на крупній тертці. Обсмажене куряче філе, ананаси, сир і сухарики з’єднуємо в підходящій мисці. Перемішуємо салат з сухариками. Для заправки салату з ананасами і куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо.

Салат з куркою, ананасами і грибами

Продукти

Філе куряче – 300 г

Ананаси консервовані – 150 г

Гриби мариновані – 150 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Майонез – 2,5 ст. л.

Для маринаду:

Окріп – 1 стакан

Оцет столовий – 0,5 ст. л.

Цукор – 0,5 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Приготування

Підготуйте продукти для салату з куркою, ананасами і грибами. Філе курячої грудки відваріть в підсоленій воді протягом 30 хвилин після закипання води. Дістаньте куряче м’ясо з бульйону і дайте йому повністю охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками. Ріпчасту цибулю почистіть і наріжте тонкими півкільцями. Обдайте цибулю окропом, потім воду злийте, а в цибулю всипте сіль, цукор і влийте столовий оцет. Перемішайте і залиште цибулю маринуватися на 10 хвилин. Консервовані печериці наріжте на половинки. У мисці з’єднайте куряче філе, гриби і мариновану цибулю, яку перед додаванням слід віджати від маринаду. Додайте консервовані ананаси. Якщо у вас ананаси кільцями, наріжте їх невеликими шматочками. Заправте інгредієнти майонезом. Салат перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Швидкий салат з кукурудзою і сухариками

Продукти

Капуста пекінська або білокачанна – 300 г

Кукурудза консервована – 1 банка (340 г)

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Сухарики житні-1 пачка (100 г)

Майонез пісний (або звичайний) – 100-150 г

Зелень (за бажанням) – 0,5 пучка

Сіль (за бажанням) – 1 щіпка

Приготування

Відкрити баночку консервованої кукурудзи. Рідину злити. Зелень вимити і дрібно нарізати. Цибулю ріпчасту очистити, вимити і нарізати тонко півкільцями. Капусту вимити і тоненько нарізати. Всі інгредієнти скласти в миску. Салат з кукурудзою заправити за смаком майонезом. Все добре перемішати. Швидкий салат з кукурудзою і сухариками готовий.

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Салат Ніжний з червоною рибою

Продукти

Філе червоної слабосоленої риби – 100 г

Яйця (відварені) – 2 шт.

Сир твердий – 100 г

Помідор – 1 шт.

Листя салату – 4 шт.

Майонез – 6 ст. ложок

Приготування

Малосольну сьомгу або форель нарізаємо невеликими кубиками. Відокремлюємо жовтки від білків і трьом їх на дрібній тертці. Твердий сир також подрібнюємо за допомогою терки. Помідор ріжемо невеликими кубиками. Замість звичайних помідорів можна використовувати помідори чері. Тепер викладаємо салат шарами. Викладаємо листя салату. Зверху кладемо рибу. На рибу кладемо тертий білок і робимо сіточку з майонезу. Наступним шаром викладаємо тертий сир. Далі викладаємо яєчний жовток. І знову сіточка з майонезу. В самому кінці викладаємо шматочки помідорів і знову робимо сіточку з майонезу.

Салат з креветками та кростіні

Продукти

2 качана салату романо (або айсберг)

5-6 середніх солодких помідорів

2 великих лимона і 1 невеликий

32 сирі тигрові креветки (без голови)

1 великий французький багет

сіль і мелений чорний перець

Для заправки

1/4 ч. л. меленої зіри

2 зубчики часнику

3-4 гілочок петрушки

1-2 гілочки свіжого чебрецю

150 мл оливкової олії екстра вірджин

Приготування

Салат промити і висушити. Порвати на невеликі шматки. Помідори нарізати часточками. Великі лимони розрізати по діагоналі на 4 частини і обсмажувати 3-4 хв., до утворення чорних смужок. Креветки скропити маслом і обсмажувати на грилі 2-3 хв., один раз перевернувши. Злегка остудити і очистити від панцира. Для кростіні багет розрізати уздовж навпіл, а потім по діагоналі. Швидко обсмажити на грилі, змастити зеленим маслом, що залишилися від овочів-гриль. Зробити заправку: розтерти у великій ступці часник з сіллю, всипати подрібнену зелень і спеції, перетворити суміш у пасту. Вичавити залишки лимона. Не перестаючи помішувати, поступово влити масло.

Пісний салат з грибами

Продукти

3-4 середні картоплини

600 г грибів

4 маринованих огірки

1 пучок зеленої цибулі

1 зубчик часнику

маслинове масло

сіль, мелений чорний перець

Для заправки

1 ст. л. гірчиці з зернами

1 ст. л. лимонного соку

щіпка солодкої паприки

4 ст. л. оливкової олії екстра вірджин

сіль, мелений чорний перець

Приготування

Для заправки змішайте гірчицю з лимонним соком, посоліть, поперчіть, приправте паприкою, потім додайте олію. Безпосередньо перед тим, як заправити салат, цю суміш потрібно збити виделкою. Для салату картоплю запечіть в духовці у фользі при 200°С або зваріть в мундирі. Готову картоплю обдайте холодною водою, очистіть і наріжте середніми шматочками. У грибів відріжте жорсткі кінці ніжок, наріжте гриби середніми шматочками. Роздушіть і очистіть зубчик часнику, покладіть в сковороду, залийте олією, нагрівайте, поки зубчик не почне підсмажуватися. Видаліть часник, в ароматизоване масло покладіть гриби, обсмажуйте на сильному вогні 2-3 хв. посоліть і поперчіть. Огірки розріжте уздовж навпіл або на четвертинки, потім наріжте тонкими скибочками. Дрібно наріжте зелену цибулю. Змішайте теплі гриби і зелену цибулю, потім додайте картоплю і огірки. Змішайте салат із заправкою, при необхідності ще поперчіть. Дайте настоятися 10 хв. і подавайте.

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