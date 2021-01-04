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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

У роботі Telegram масштабний збій

У роботі додатку Telegram стався збій. В Україні найбільше про проблеми повідомляють у Києві, а також в Одесі та Харкові.

У комп’ютерній версії довго встановлюється з’єднання та не можливо надіслати повідомлення.

Telegram (Телеграм) не працює – стався збій

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Також про проблеми у роботі додатку повідомляють у Росії та Білорусі, зокрема у Москві, Санк-Петербурзі та Мінську.

На сайті Downdetector перші повідомлення про збій почали з’являтися близько 14.00.

Схожа ситуація з Telegram була 16 грудня. Користувачі України та інших країн почали скаржитись на проблеми в роботі Telegram.

Більшість користувачів скаржилися, що не можуть підключитися до месенджера, ще частина повідомила, що не можуть надіслати повідомлення.

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