4 січня за церковним календарем вшановують пам’ять великомучениці Анастасії Узорішительниці.

Вона вважається покровителькою всіх вагітних жінок, тому у цей день потрібно молитися святій і просити у неї допомоги під час пологів.

Також великомучениці Анастасії моляться за здоров’я і благополуччя дітей. Крім того, здавна заміжні жінки вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що вони допоможуть легше народити дитину і будуть оберігати її.

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Також 4 січня у світі відзначають Міжнародний день хіт-параду. Саме у цей день у 1936 році американський журнал Billboard вперше надрукував перелік грамплатівок, які найбільше розкупили.

Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією Stop! Look! Listen!

Іменини 4 січня святкують Анастасія, Дмитро, Федір, Богдана, Борис.

Народні прикмети на 4 січня:

Якою буде погода 4 січня, такою буде і в жовтні.

Якщо на Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.

Якщо у річці поменшало води, то влітку буде посуха.

Що не можна робити 4 січня:

Вагітним жінкам не можна шити.

Не рекомендують проколювати вуха, бо вони довго гоїтимуться.

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.