Рецепт традиційної куті на Різдво 2021

Одне з найголовніших зимових свят – Різдво. Саме на це сімейне свято заведено відпочивати від повсякденних турбот та їсти смачну кутю. Рецепт цієї ситної страви – один із найпопулярніших елементів зимових святі. Як приготувати традиційну кутю на Різдво – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кутя на Різдво

200 г пшениці (цільної);

50 г волоських горіхів;

50 г родзинок;

100 г меду;

50 г маку.

Пшеницю треба промити та замочити на три години. Після чого проварюємо сировину до цілковитої готовності. Злакові покласти в друшляк – чекаємо, доки стече зайва рідина. Мак слід запарити: викласти його в посудину, залити гарячою водою та накрити тарілкою або мискою.

Перетерти мак, коли він розбухне. Для цього можна скористатися ступкою або кавомолкою. Також родзинки варто трішки запарити, а волоські горіхи порізати на невеликі шматочки. Змішати перетертий мак, родзинки, горіхи з пшеницею, які після заправляємо рідким медом (або розтоплюємо кристалізований на паровій бані або мікрохвильовці до рідкої консистенції).

Знову всі компоненти ретельно змішати. Різдвяна кутя готова до вживання. Можна також для солодкого присмаку додати цукати, чорнослив, курагу, сухофрукти або інші екзотичні інгредієнти, які вам подобаються.

Кутя з апельсиновою цедрою

250 г маку;

150 г очищеної пшениці;

2 ст. л. рідкого меду (якщо він кристалізувався, розчинити на водяній бані);

1 пакетик ванільного цукру;

150 г цукру;

по 100 г очищеного мигдалю, волоських та лісових горіхів, родзинок;

1 ст. л. апельсинової цедри;

1/2 склянки води;

половинки волоських горіхів для прикраси.

Залити мак окропом, злити, залити ще раз (води за обсягом удвічі більше, ніж маку) та залишити на вісім годин (бажано зробити це ввечері, напередодні приготування та покласти на ніч). Злити воду, мак пропустити кілька разів через м’ясорубку з дрібною сіточкою або перетерти в ступці.

Пшеницю добре промити. Після цього залити злакові холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь та варити, доки вода не випарується. Поставити посудину в розігріту духову шафу або готувати пшеницю на водяній бані до м’якості. Промити холодною водою та злити.

Змішати мед із маком. Звичайний і ванільний цукор розчинити в рідині та перемішати з маком і пшеницею. Ретельно змішати інгредієнти з подрібненими горіхами, родзинками та цедрою. Можна додати в кутю половинки волоських горіхів.

Потім готову страву ставимо в холодильник. Можна додатково кутю прикрасити мигдалем та шматочками кураги, після чого подавати до різдвяного столу.