5 січня День ангела святкує Іван. Це ім’я давньоєврейського походження, перекладається як благодать.

У дитинстві Іван зазвичай слухняний. Він любить слухати і бути почутим. Із самого дитинства батьки прищеплюють добрі риси характеру дитини.

Іван може поєднувати в собі найнесподіваніші і різноманітні якості: він може бути сильним і слабким, ніжним і розлюченим.

Читайте: Календар свят на січень 2021

У зрілому віці Іван намагається встигнути все і відразу, і у нього це виходить. Дійсно, більшість, за що береться Іван – виходить добре.

Факти ICTV підготували найкращі привтання з Днем ангела Івана в листівках.

Церковні свята у січні 2021

У календарі церковних свят на січень 2021 багато важливих дат. Зокрема, 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня – Хрещення Господнє або Богоявлення.