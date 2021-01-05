День ангела Павла: привітання в СМС і листівках

День ангела Павла щороку святкують 5 січня.
Цього дня згадують святого православної церкви – мученика Павла Дамаскського.
Популярність імені пов’язана з поширенням християнства в Римській імперії, а потім – і в усьому світі. Як відомо Апостол Павло був одним із дванадцяти учнів Христа.
Вважається, що чоловіки, які носять красиве ім’я Павло, скромні, розумні й розсудливі. Вони відрізняються добротою та щедрістю й завжди готові прийти на допомогу в складних ситуаціях.
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Факти ICTV підготували гарні й щиросердечні вітання з Днем ангела Павла. Привітайте в це свято ваших рідних і друзів з іменинами.
Оригінальні СМС-привітання з Днем ангела Павла
В День ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб здійснились твої мрії.
Щоби пливло тобі щастя з роси та води,
Щоби жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про тебе турбується хтось.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Павле, тебе вітаєм,
З Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Сьогодні Паші побажаємо,
Щоби щасливий він був,
Щоб усі печалі забув,
І щоби здоровим завжди був.
Фортуну чекай, вона прийде,
Тобі успіх принесе!
***
Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі
І попрошу волошку в стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоби турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.
***
Дорогий Павле, я тебе вітаю з Днем ангела та хочу побажати з легкістю долати будь перешкоди до гідної і великої мети, жити зі щирою любов’ю в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі і славитися великим успіхом!
***
Милий Пашо, вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю, щоб фортуна тобі посміхалася, щоб у справах чекав успіх і везіння, щоби життя радувало відчуттями щастя й любові, щоби на шляху горіло яскраве світло, і простягалася добра надія!
***
З Днем іменин, Павле. Бажаю тобі міцних сил, здоров’я і впевненості. Пашо, нехай сьогодні твоя зірка засяє ще яскравіше, нехай у цей день обов’язково здійсниться твоя мрія. Бажаю тобі успіхів і удачі, матеріального достатку й любові.
Красиві листівки з Днем ангела Павла
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