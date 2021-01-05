8 січня відзначається День ангела Василя. Назва дня походить від імені святого Василя Великого – архієпископа Кесарії Кападокійської, вселенського вчителя церкви (IV століття нашої ери).

У цей день іменини святкують Василі. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання для чоловіків, які носять ім’я Василь.

* * *

Василю, сьогодні з неба відкрив двері твій ангел, адже у тебе іменини. Привітати я хочу тебе із ним, будь завжди щасливим!

* * *

Ти найщасливіший і найкрасивіший, рідний і добрий Василю. Ти ніжність і турбота, ти сонячний промінь. Вітаю з іменинами!

* * *

Бажаю я тобі, Василю,

Щоб життя твоє було красивим,

Фінанси вдома не кінчалися,

І усі рідні посміхалися.

Читайте: Календар свят на січень 2021

* * *

Василю, чарівник придумав колись

Імениннику радість дарувати.

Нехай обличчя твоє щастям сяє,

Розквітають в усмішці очі!

* * *

Василю, тобі я побажаю прямо:

Завжди щоб любили дами,

Щоб життя не затьмарювали хмари

З іменинами!

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.