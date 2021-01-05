Вихідні на Різдво 2021 налічуватимуть чотири днів.

За рішенням Кабінету міністрів України, 7 січня українці матимуть додатковий вихідний. У 2021 році Різдво Христове, за православним календарем, припадає на четвер, тому було рекомендовано 8 січня також зробити вихідним.

Кабмін рекомендував роботодавцям п’ятницю зробити додатковим вихідним днем для усіх працівників, а робочий день перенести на суботу – 16 січня.

Тому українці відпочиватимуть 7, 8, 9 і 10 січня.

В уряді зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля.

Вихідні у 2021 році

Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, налічуватимуть 14 додаткових днів.

У січні українці матимуть два додаткових вихідних, у березні – один, а у травні 2021 року громадяни України відпочиватимуть три додаткових дня.