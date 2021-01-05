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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Міжнародний день бойскаутів: яке свято 5 січня

5 січня відзначається Міжнародний день бойскаутів. Цей рух зародився на старті минулого століття у Британії. Засновником вважається генерал-майор Роберт Баден-Павелл (1857-1941).

Скаутський рух покликаний виховувати у підростаючого покоління лідерські якості, впевненість у собі, навички роботи в команді, вміння комунікувати.

Емблемою руху є трипелюсткова лілія, яка означає: Перед собою, перед ближніми, перед Богом!

Читайте: Календар свят на січень 2021

Віряни 5 січня вшановують пам’ять Феодула.

Іменини: Павло, Наум, Давид, Феодул, Василь.

Народні прикмети на 5 січня:

  • Хуртовина у цей день передбачає, що липень буде холодним та з опадами.
  • Якщо курі себе поводять неспокійно, то чекайте на заметіль.
  • Вітряна погода віщує хороший урожай цього року.

Що не можна робити 5 січня: 

  • У цей день краще відкласти гострі предмети, бо якщо поранитесь, то весь рік хворітимете. 
  • Заборонено підшивати поділ, бо вкоротите собі віку. 

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.

Фото: Depositphotos

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