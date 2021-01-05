5 січня відзначається Міжнародний день бойскаутів. Цей рух зародився на старті минулого століття у Британії. Засновником вважається генерал-майор Роберт Баден-Павелл (1857-1941).
Скаутський рух покликаний виховувати у підростаючого покоління лідерські якості, впевненість у собі, навички роботи в команді, вміння комунікувати.
Емблемою руху є трипелюсткова лілія, яка означає: Перед собою, перед ближніми, перед Богом!
Читайте: Календар свят на січень 2021
Віряни 5 січня вшановують пам’ять Феодула.
Іменини: Павло, Наум, Давид, Феодул, Василь.
Народні прикмети на 5 січня:
- Хуртовина у цей день передбачає, що липень буде холодним та з опадами.
- Якщо курі себе поводять неспокійно, то чекайте на заметіль.
- Вітряна погода віщує хороший урожай цього року.
Що не можна робити 5 січня:
- У цей день краще відкласти гострі предмети, бо якщо поранитесь, то весь рік хворітимете.
- Заборонено підшивати поділ, бо вкоротите собі віку.
Календар церковних свят на січень
У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.
14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.