День ангела Яна/Ян (5 січня): привітання та значення імені

День ангела Ян святкує 5 січня. Власники такого імені відзначають свої іменини понад 200 разів на рік. Ян – поширене ім’я у Європі та країнах СНД. Найбільш популярне воно у Польщі, Білорусі, Чехії та Словаччині.

Значення імені:

З давньоєврейської мови Ян означає Бог милостивий. Також у різних країнах це ім’я має різний переклад. У Данії та Шотландії воно означає – захисник, у тюрків — покровитель, а у східних народів — життя.

Окрім того, відомо, що Ян є похідним від іншого чоловічого імені – Іван, а церковне – Іоанн.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Яна у листівках та СМС.

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Привітання у листівках:

Привітання у СМС:

Яне, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тебе супроводжує та оберігає від невдач та біди. Бажаю наснаги, вдачі та сил для нових починань!

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З Днем ангела! Щастя та віри у свої сили, здоров’я та наснаги. Нехай кожного дня збувається одна твоя мрія та кар’єра йде лише вгору.

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З іменинами! Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, сміхом та щастям. Нехай ангел-охоронець стане захистом та подарує крила для нових починань.

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З Днем ангела, Яне! Нехай крила за спиню подарують тобі вільний політ для втілення мрій, досягнення висот у кар’єрі та підкорення вершин.

Календар свят на січень

За календарем свят на січень 2021 українці відзначатимуть Різдво Христове та матимуть додаткові вихідні.

Окрім того, загалом у другому місяці зими налічується 19 різних визначних дат. Українці буду відзначати як професійні, так і міжнародні свята: Всесвітній день “дякую”(11 січня), Всесвітній день снігу (17 січня), Міжнародний день обіймів (21 січня), Міжнародний день митника (26 січня), День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України (30 січня), Всесвітній день ювеліра (31 січня).