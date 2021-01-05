Різдвяний святвечір 2021: традиції, звичаї, меню

Святий вечір (Святвечір) відзначають 6 січня – напередодні Різдва. Це одне з найважливіших свят у православному календарі.

Що роблять у Святвечір напередодні Різдва, о котрій він починається і що потрібно готувати – всі традиції святкування зібрали Факти ICTV.

Традиції на Святвечір 6 січня

Святвечір – це останній і найсуворіший день 40-денного посту перед Різдвом. Цього дня слід обов’язково сходити на службу до церкви.

6 січня в усіх будинках прибирали, білили, застеляли нові скатертини та рушники. Увечері вся сім’я збирається за одним столом. Спізнюватися до початку вечері не можна – інакше весь рік доведеться бути далеко від дому.

Гучні розмови та сварки краще полишити, інакше в родині цілий рік будуть проблеми.

Молодим дівчатам і хлопцям сідати у кутку стола небажано, інакше ще не скоро зустрінуть свою любов.

О котрій починається Святий вечір? За традицією вечірня трапеза починається, коли на небі з’являється перша зірка. Тоді запалюють свічку, читають молитву Отче наш і починають вечерю.

Меню на Святий вечір перед Різдвом

Чимало господинь непокоїть запитання – що потрібно готувати на Святий вечір перед Різдвом.

За столом у цей вечір – 12 пісних страв. Звичаї на Святвечір свідчать – їх усі слід спробувати, але якщо хочете, щоб у будинку весь рік було що їсти, доїдати не рекомендується.

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Головна страва на столі у Святвечір – кутя: каша з сухофруктами, медом, маком і горіхами.

Крім цього, зазвичай готують борщ, страви з риби, вареники, голубці з рисом, млинці, гриби, пироги, узвар.

Що роблять увечері 6 січня

Після вечері на Святий вечір в Україні заведено колядувати – ходити від хати до хати, прославляти короткими колядками новонародженого Месію, вітати господарів із Різдвом Христовим, бажаючи їм здоров’я й достатку в родині.

Вважається, що більше колядників прийде в будинок, то щасливішим буде рік.

Загалом усе, що потрібно говорити на Святий вечір, звучить у колядках. І ця традиція – співати колядки на Різдво – дуже популярна серед дітей і молоді.

Зазвичай діти у смішних коротких колядках на Різдво натякають на бажання отримати смачні частування.

А от молодь не тільки співає колядки, а й влаштовує короткі вистави з перевдяганнями – вертеп із різдвяною зіркою. Обов’язковий учасник дії – молодий хлопець у костюмі кози, що символізує достаток.

Короткі та смішні колядки на Різдво

Коляд, коляд, колядниця –

Добра з медом паляниця!

А без меду – не така,

Дайте, тітко, пирога!

* * *

Коляд-коляд, колядин!

Я у батька не один.

В нас родина величенька,

І прийшли ми здалеченька.

Дайте, тьотю, на дорогу,

Бо не зійдемо з порогу!

Зі Святим вечором і Різдвом Христовим!

* * *

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хочеш, то сама паси.