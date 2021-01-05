Як колядувати на Різдво 2021: традиції та колядки

7 січня настане головне православне свято року – Різдво Христове. Напередодні цього великого дня в слов’янській традиції прийнято колядувати. Цей звичай існує багато століть і передається із покоління в покоління.

Як колядувати на Різдво і звідки з’явилася ця прекрасна традиція – в матеріалі Фактів ICTV.

Традиція колядувати на Різдво

З давніх-давен вважалося, що напередодні Різдва нечиста сила гуляє землею і лякає всіх, хто зустрінеться їй на шляху. Традиція колядувати з’явилася багато століть тому, оскільки вважалося, що так ряджені можуть захистити себе і свої сім’ї від нечисті.

Колядники неодмінно вбиралися в смішні страхітливі костюми, одягали бороди, роги, і так захищалися від нечистої сили. Вважалося, що колядування сприяє гарному врожаю, приплоду худоби і загальній злагоді в домі. У кожній колядці неодмінно співається про достаток і добробут. Цей обряд також захищає від бід, хвороб, негараздів і неприємностей.

Як проходить колядування?

Здебільшого колядують молоді люди – хлопці та дівчата. Вони збираються групами по 5–10 і навіть більше людей, вбираються і йдуть колядувати, тобто співати святкові колядки. Починали колядувати завжди на заході села, поступово переходячи на схід. Обходили лише двори, де нещодавно хтось помер, на знак поваги до пам’яті про покійного.

Колядники неодмінно мають зайти до кожної хати на селі і заспівати колядки, благословляючи господарів на щасливе життя. На знак подяки господарі обдаровують колядників грошима і смачними наїдками. Те, що не вдалося з’їсти одразу, потрібно відправити в спеціальний мішок.

Вважається, у кого під кінець різдвяної ночі буде найважчий мішок, на того неодмінно чекає щастя, багатство, любов, успіх і благополуччя в наступному році.

Найкращі колядки на Різдво

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Як не дасте п’ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

***

Добрий вечір, господарю!

Винесь нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім’я була вся сита!

Щоб скотина водилася

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали

Колядників пригощали!

***

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б’є від зірниць,

Дитинонька Пресвята

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб освободити світ.

***

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

***

Що в дядька, дядька

Три стоги стоять.

Один стіг пшениці –

На паляниці,

Другий стіг гречки

На варенички,

А третій овса,

Та й колядка вся.

***

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоч сама паси.

***

Католики святкують Різдво на 13 днів раніше – 25 грудня, а православні – 7 січня. У чому відмінність католицького Різдва від православного – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.