Погода на 5 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні у вівторок, 5 січня, синоптики прогнозують досить мінливу погоду.

У західних регіонах країни очікуються дощі та мокрий сніг. Температура вдень 2°…6°, вночі 2°…4°.

На Півночі України опади не прогнозуються, погода буде хмарною з проясненнями. Повітря вдень прогріється до 4°, однак вночі очікуються заморозки до -1°.

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У центральних і східних областях суха погода. Вдень 2°…4°, вночі -1°…3°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до достатньої теплої погоди. Однак в Одеській і Миколаївській областях пройдуть дощі. Температура вдень 6°…9°, вночі 1°…5°.

Погода в Україні

Загалом в Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні у січні 2021 року буде відносно теплою та з характерною для цього місяця кількістю опадів.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура січня в країні становитиме від -4° до 0.