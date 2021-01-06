У різдвяну ніч з 6 на 7 січня заведено гадати. Дівчата здавна намагалися дізнатися свою долю і використовували для цього силу-силенну ворожінь.
Сьогодні Факти ICTV зібрали топ-10 найкращих ворожінь на Різдво: на судженого, на удачу, на багатство і здійснення бажань.
Ворожіння на судженого, заміжжя і дітей
- У різдвяну ніч здавна дівчата кидали за ворота черевичок і дивилися, куди він впаде. У який бік черевик звернений носом, там і живе наречений. Якщо ж черевик упав носом до воріт дівчини, значить наступного року не судилося вийти заміж.
- На святки потрібно взяти білий аркуш паперу, обручку і склянку з водою. Папір потрібно посипати попелом, поставити зверху склянку, кинути туди обручку і дивитися на неї, поки не з’явиться образ майбутнього нареченого.
- У різдвяну ніч потрібно налити у склянку воду і кинути в неї обручку. Склянку треба винести на мороз і дочекатися, поки вода замерзне. Перед тим, як лягати спати, занесіть склянку в дім і подивіться на обручку. Скільки крижаних горбків на обручці утворилося, стільки народиться синів, а скільки ямок – стільки і дочок пошле доля.
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Ворожіння на удачу і здійснення бажань
- Ворожіння на удачу і здійснення бажань для тих, у кого вдома живе кішка. Загадайте бажання і покличте чотиролапого улюбленця. Уважно придивіться, з якої лапки кішка переступить поріг кімнати. Якщо з лівої – бажання неодмінно здійсниться наступного року, а якщо з правої – ні.
- Візьміть банку з пшеницею і потримайте над нею ліву руку, подумки загадуючи бажання. Потім візьміть жменю пшениці і розсипте її на столі. Порахуйте зерна. Якщо випаде непарна кількість – бажання здійсниться, якщо парна – ні.
- Візьміть книгу в різдвяну ніч і потримайте її в руках, подумки запитуючи, що цікавить. Відкрийте книгу і прочитайте перші два-три рядки, які одразу впадуть в око. У цих рядках буде відповідь на ваше запитання.
Ворожіння на майбутнє
1. Ворожіння на воску проводиться і у різдвяну ніч, і на всі святочні вечори. Візьміть миску з водою і свічку. Опівночі запаліть свічку і потримайте її над мискою, даючи воску стекти. Повторіть цей крок два-три рази, допоки у воді не утвориться достатня кількість застиглих воскових крапель. Уважно подивіться, на що перетворилися фігурки і знаки:
- великі краплі – до великих і радісних подій;
- краплі, подібні до смуг – до далекої дороги;
- зірочки – чекай на свій зоряний час наступного року;
- хрест з воску – до хвороб і втрат близьких людей;
- будинок з воску – до заміжжя і сімейного життя;
- кільце з воску – до швидкого заміжжя;
- куля, диск – до стабільності і процвітання;
- квітка з воску – до любові і заміжжя.
2. Розмістіть на столі довільно склянку, ножиці, монетку, паперову купюру, цибулю, кільце, крупу і хліб. Із закритими очима оберіть предмет. Склянка віщує чоловіка-п’яницю, ножиці – часті покупки, монетка – бідність, паперова купюра – багатство, цибуля – сльози, кільце – заміжжя, хліб і крупа – удачу, здійснення бажань, багатство.
3. Зберіться в темній кімнаті в невеликій компанії з трьох-чотирьох людей. Запаліть свічки і сядьте так, щоб на стіні з’явилися тіні. Чия тінь виявиться найвитягнутішою, для того новий рік стане щасливим і принесе багато радості.
Ворожіння на гроші
- Візьміть три листки паперу і розріжте їх на 15-20 фрагментів однакового розміру. На половині напишіть грошові знаки – долари, євро. Іншу половину папірців залиште чистою. Опустіть листочки паперу в непрозорий мішечок, перемішайте і захопіть жменю. Чим більше папірців з символами грошей випаде, тим щасливіший у фінансовому плані буде рік.
- Ворожіння на гроші, яке можна проводити в компанії. Візьміть три тарілки і одну купюру. Покладіть гроші на тарілку. Закрийте очі і попросіть когось іншого заховати купюру під будь-яку тарілку. Потім спробуйте знайти тарілку, під якою захована купюра. Якщо вдасться відгадати з першого разу – в нинішньому році чекайте багатства.
Щоб рік став вдалим, не забудьте на Різдво привітати всіх друзів і близьких. Це можна зробити за допомогою дивовижної листівки. Інструкція, як виготовити такий подарунок своїми руками – в матеріалі Фактів ICTV.